Raquel del Rosario apoya a Chanel y recuerda 'la ola de odio' que recibió tras su paso por Eurovisión

Raquel del Rosario se ha sentido muy identificada con Chanel por las críticas que ha recibido tras su victoria en el Benidorm Fest. La vocalista de El sueño de Morfeo ha dedicado unas preciosas palabras a la artista hispanocubana y ha recordado que ella también fue vapuleada por su actuación en el Festival de Eurovisión de 2013. "Querida, Chanel. Hoy te he tenido muy presente porque he revivido un dolor que supongo es similar al que de alguna manera debes estar sintiendo. El dolor que generó aquella desproporcionada ola de odio que recayó sobre nosotros tras nuestra participación en el festival en el que nos representarás este año (¡felicidades!)", dice la cantante canaria al inicio de su carta.

El sueño de Morfeo representó a España con el tema Contigo hasta el final y el resultado no fue el esperado. Quedaron en la penúltima posición, con tan solo ocho votos, seis de Albania y dos de Italia. La actuación, según reconoce Raquel del Rosario, "no cumplió las expectativas de mucha gente". Tampoco las suyas ni las de sus compañeros, Juan Luis Suárez y David Feito. "Y cuando estás asimilando eso, en un estado de total fragilidad, sentir a la muchedumbre en la plaza del pueblo pidiendo tu cabeza no es, ni mucho menos, plato de buen gusto", asegura.

Con el paso del tiempo, la artista encontró la calma y ahora comparte con Chanel la enseñanza de aquel momento. "Toda esa gente que hoy te lanza su basura (recuerda siempre que es de ellos, no tuya), mañana buscará algo o a alguien sobre lo que seguir haciéndolo, porque nos es más fácil echarla fuera antes que gestionarla, y sin esa gestión individual nunca habrá cambio colectivo", señala. "Nos hemos convertido en una generación de 'valientes' tras el teclado. El odio no es el camino ni la solución. Y sí, se puede mostrar una opinión o desacuerdo desde el amor. Y no, en el precio de la fama no vale todo", denuncia.

Raquel continúa su carta enviando el siguiente consejo a la cantante de SloMo: "Te diré que no te tomes de manera personal nada de esto, tú eres mucho más que la opinión pública, que un certamen, que una canción y que una puntuación". También desea que siga adelante con sus sueños. "Que nada te quiebre, porque así como ellos se irán a buscar un nuevo lugar donde lanzar su basrura mañana, ajenos al daño ocasionado, tú te quedas contigo y te necesitas fuerte e indestructible".

Por último, la artista canaria rinde homenaje a la mujer en general, sin olvidarse de las otras protagonistas del Benidorm Fest, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, pero poniendo el foco en Chanel, que será le encargada de representar a España el próximo 14 de mayo en Turín. "Necesitamos honrar a esa diosa, la que se manifiesta en un himno a las mamás (y a las mamas), la que nos trae de vuelta a las voces ancestrales a través de la música tradicional y la que se muestra a través de la sensualidad de su baile. Que nada ni nadie te apaque. Suerte en Eurovisión y en todo lo que te propongas".

