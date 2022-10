Chanel interpretará la canción oficial de la Selección española para el mundial de Catar

Chanel Terrero se ha convertido en un fenómeno de masas en cuestión de cinco meses, desde que consiguiera la mejor posición que España ha tenido en Eurovisión en la historia reciente. Es por eso que RTVE ha vuelto a confiar en ella para que publique una canción que anime a la Selección española en su periplo por Catar, en el Mundial de Fútbol 2022 que empieza el próximo 20 de noviembre en Emiratos Árabes. El tema se llama Toke, y la propia cantante lo ha adelantado ya en sus redes sociales, aunque todos los detalles se han contado hoy en una rueda de prensa que se ha celebrado en Torre España.

Toke es la segunda canción de Chanel Terrero después del éxito de SloMo, porque también ha participado en la banda sonora de la nueva película de Pinocho de Guillermo del Toro. Sin embargo, ya que la de Disney no se trata de un tema original ni tampoco es bailable como lo era la de Eurovisión, los fans de la cantante están deseando descubrir por dónde va a enfocarse la carrera de la artista multidisciplinar, que nos adelantaba a principios de septiembre que estaba a punto de dar el pistoletazo de salida.

La agenda de Chanel ha ido cambiando mucho en los últimos meses, todo el mundo quiere que la artista participe en su proyecto, pero por desgracia ha tenido que bajarse de más de una producción porque no puede llegar a todo. Incluso a pesar de que, tal y como nos contaba a ¡HOLA!, tiene una energía imparable que no necesita de café por las mañanas para ponerse a funcionar. Se contaba con ella para Malinche, el musical de Nacho Cano, y finalmente solo estará en algunas funciones especiales. También se la esperaba en la nueva serie de UPA pero no ha podido ser.

Lo que sí ha hecho Chanel ha sido darse un baño de masas en cada una de las citas en directo a las que ha asistido. Fue pregonera del Orgullo de Madrid y también actuó en el Coca Cola Music Experience de la capital, recibiendo el cariño y los aplausos de su público. Además, acaba de firmar con Sony Music Entertainment, con quien sacará su primer álbum en 2023. "Vengo de Miami y de Los Ángeles de preparar cositas nuevas, y ya con jet lag y todo aquí a darlo todo. Y lo próximo que se viene es curro, curro, curro", nos desvelaba a principios de septiembre en una entrevista. ¡Un no parar!