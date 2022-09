Chanel nos confirma que sí estará en el musical de Nacho Cano: hablamos con ella de cómo será su colaboración

Chanel es una de las más buscadas después de quedar tercera en el festival de Eurovisión de 2022, dejando a España en su mejor posición en años. A pesar de que solo ha publicado, de momento, su canción SloMo, la cantante estuvo en el Coca Cola Music Experience para presentar su versión extendida y para hacer una muestra más de su enorme talento. Una oportunidad para conectar con sus fans y para pedirles que tengan paciencia, puesto que está trabajando en sus nuevos temas que llegarán más pronto que tarde. Y solo unos días más tarde por fin se ha anunciado que hará una versión de La estrella azul para la nueva película de Pinocho. Hablamos con ella justo después de que lo partiera en el escenario con pasos de baile imposibles para la mayoría y notas increíbles, pero ella estaba cómoda, tranquila ¡y guapísima! Ya entonces nos adelantaba que esta misma semana se sabrían nuevos detalles sobre sus próximos proyectos, ¡no te pierdas la entrevista con todo lo que nos ha contado!

¿Cómo te has sentido ante las miles de personas que te han apoyado en este concierto, aunque solo sea con una canción?

Me he sentido superbien, ha sido increíble, la energía del público la necesitábamos ya otra vez. Ha sido una avalancha de amor máximo, he visto un montón de carteles que han hecho, los gritaban un montón... ha sido como un "ey, que ahora sí se viene fuerte".

¿Cómo te estás acostumbrando a esta cantidad de amor y hate que recibes en las redes sociales?

Al final todos somos humanos, tenemos sentimientos y tenemos días mejores y peores. Pero es un poco encontrar el equilibrio medio, pero me quedo con las cosas bonitas y con las malas para aprender de ellas.

¿Qué es lo que más has aprendido?

He aprendido muchísimas cosas, a no tomármelo todo tan a pecho a lo mejor. Y a empatizar muchísimo más, eso es es muy importante.

¿Has pedido ayuda de un psicólogo para lidiar con todo esto?

100%, es muy importante, igual que vamos al gimnasio para cuidar el cuerpo es muy importante ir al gimnasio para la mente. Yo estoy en ello ahora, porque no he tenido mucho tiempo, pero sí.

¿Cómo es tu agenda ahora mismo? Estás ocupadísima.

Sí, vengo de Miami y de Los Ángeles de preparar cositas nuevas, y ya con jet lag y todo aquí a darlo todo. Y lo próximo que se viene es curro, curro, curro.

¿Nos puedes dar algún adelanto?

La semana que viene hay una noticia superguay y van a salir cosas muy guays, y cuando digo pronto es ¡YA!

Has agradecido la paciencia de tus fans

Sí, han estado ahí sí o sí, aguantando. Y me sienta bonito que la gente me lo pida tanto [nueva música] porque eso significa que la gente quiere más de mi música. Y eso me hace tenerle más cuidado, las cosas de palacio van despacio (risas).

En la última semana se ha dicho que sales del musical de Nacho Cano pero que vas a ser la voz de La Sirenita en España, ¿qué es cierto y qué es mentira?

Se han dicho un montón de cosas... ¡no sé hasta dónde leerte! En el musical de Nacho Cano voy a estar, voy a hacer seguramente algunas funciones especiales que ya las diremos. Pero hay dos actrices maravillosas que son Andrea Bayardo y Amanda Digón que son las dos Malinche protagonistas. Y van a hacer un trabajo espectacular como todo el equipo, que son maravillosos y también lo es el musical. Y lo demás... yo estoy ahí también cavando... ¡a ver qué pasa!

¿Crees en el destino? Porque estabas a punto de conseguir un papel de West Side Story y te quedaste a las puertas pero llegó Eurovisión.

Sí, creo en el destino totalmente. En Cuba se dice "lo que sucede conviene". Así que lo que venga agradecido será siempre.

Y ahora qué esperas del futuro, ¿qué es lo que te imaginas dentro de un año?

Me imagino estar currando como una loca. Necesito estar trabajando, necesito estar encima del escenario, hacer cosas, conciertos... Trabajo, necesito trabajar, me gusta lo que hago y compartir con la gente creo que es precioso.

¿De dónde sacas la energía?

Pues no lo sé porque ¡no tomo ni café! Por las mañanas cuando veo a la gente me preguntan si me he tomado siete cafés pero no, ninguno, ¡y casi ni he desayunado! Así que no lo sé, va en mis genes.

¿Cuál es tu rutina diaria cuando tienes un concierto?

Me levanto tranquila, estoy sin hablar un rato, me hago mis vahos... si puedo estoy tranquila, me pongo musiquita tranquila, focalizo, miro vídeos, escucho Beyoncé... me focalizo siempre en el escenario, me concentro un montón, repaso lo que tengo que hacer... e intento rebajar un poquito la energía. Pero luego llego aquí, veo a mis niños y estoy disparadísima.

Ya tienes una carrera muy internacional, ¿qué proceso es el más difícil para conseguir un papel o un trabajo... el de aquí, el de Estados Unidos o el de Latinoamérica?

Son diferentes. Obviamente cuanta más magnitud más difícil va a ser pero cuando tienes talento y lo trabajas si está pa' ti está pa' ti aunque te quites. Y si no pues ni te pongas.

Entonces eres totalmente consciente del talento que ahora toda España sabe que tienes, España y Europa.

Soy más trabajadora. No es como "ah sí, yo lo valgo" sino "tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo" y ensayo, y ensayo, y ensayo. Y luego lo intento disfrutar. Soy más responsable que otra cosa.

¿Y ha habido algún momento de este año o de los últimos años en los que digas "soy tan grande como soñaba ser"?

Fíjate que no, porque siempre siento que se puede mejorar más. Pienso que vale, está bien, pero podría haberlo hecho mejor. Y eso es lo que me hace trabajar y trabajar. Una artista nunca deja de aprender.

¿Dónde te ves dentro de cinco años?

A lo mejor llenando estadios, haciendo pelis y musicales y todo...

¡No hay límites para Chanel!

No hay limitasiones [haciendo referencia a su canción SloMo]

Y mándanos un último mensaje a quienes te leen en hola.com

Gracias por la paciencia, sois increíbles y los mejores fans que una puede tener. Y agárrense los machos porque viene caliente y fuerte