Así es Andrea Bayardo, la protagonista del musical 'Malinche' tras la marcha de Chanel Terrero

En la Fundación Casa de México en España, y en el contexto cultural de la semana de Malinche, Nacho Cano presentó al elenco principal del musical que se estrena el próximo 15 de septiembre en Madrid. En él, estuvo hablando de todos los detalles que rodean a este proyecto largamente acariciado por el compositor y ex miembro de Mecano. El espectáculo, que tiene incluso su propio documental en Netflix, está a punto de caramelo, y lo hace con una noticia que ha entristecido a los fans: Chanel Terrero no podrá, finalmente, protagonizarlo.

Una talentosa y reconocida intérprete de musicales

Aunque, tal y como dijo el propio Cano, la ganadora del Benidorm Fest actuará en algunos pases, el peso de la obra lo llevará Andrea Bayardo. Pero ¿quién es Andrea y cómo ha llegado a convertirse en la sustituta de la cantante hispanocubana? Aunque su rostro no sea conocido en el mundo celebrity, sí lo es en el de los musicales. Esta actriz y cantante mexicana ha interpretado durante cinco años a Nala en el musical El rey león, de donde se acaba de despedir para iniciar su nueva aventura como Malinche. Con su último rol ha llegado a ser finalista en los premios Broadworld Spain, que se anunciarán en septiembre. Pero este ha sido solo el último peldaño de una ya larga carrera.

Andrea es la directora vocal y solista de un grupo de folklore de su tierra llamado Estampas de México. Con él ha hecho giras internacionales y ha mostrado al mundo su potente voz y su talento para la música. Licenciada en Relaciones internacionales, también ha estudiado en la prestigiosa escuela de teatro musical mexicana Calle 42. Además de El rey león, el show que le ha dado la fama y la ha llevado a subirse al escenario como Malinche, ha participado en otros como Érase una isla, Amor sin barreras (West Side Story) y Aída, compuesto por Elton John y basado en la ópera de Verdi.

Con este proyecto, Bayardo entra por la puerta grande de este mundillo de los musicales al lograr su primer gran protagonista en un espectáculo que viene precedido de gran expectación. Nacho Cano estuvo incluso en el escenario del teatro Lope de Vega, donde pudo conocer a los ya excompañeros de Andrea. El compositor ha trabajado durante una década en un proyecto propio, absolutamente desvinculado de Mecano, ya que su musical Hoy no me puedo levantar le dio algunos sinsabores en el pasado.

Y ¿qué ha pasado con Chanel?

Sencillamente, tras el tsunami eurovisivo, la cantante ha aprovechado el boom que supuso su magnífico tercer puesto para sacar adelante nuevas canciones, a pesar de que antes del festival tenía muy claro que sería su siguiente paso. Tras haberse encerrado en un estudio de Miami para sacar nuevos temas, ha preferido privilegiar su carrera como cantante por encima de la de actriz de musical. Y es que ambos proyectos son incompatibles, fundamentalmente porque subirse a diario a las tablas exige un sacrificio que impediría que avanzara su carrera como cantante. Aunque Cano ya dejó caer recientemente que cabía la posibilidad de que Terrero tuviera que abandonar el proyecto, no deja de ser una pequeña decepción, ya que su nombre le daba especial empaque al show. No obstante, se sigue esperando con enorme interés el estreno de Malinche, un musical que busca hermanar a México con España y que no dejará a nadie indiferente.