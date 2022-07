No te pierdas a Almudena Cid bailando 'SloMo' con un accesorio inesperado

Loading the player...

Pese a que no han sido fáciles estos meses, Almudena Cid nunca ha perdido la sonrisa. La exgimnasta y actriz vasca, de 42 años, le ha puesto una sonrisa a su primer verano tras su separación, y nos está dejando ver su lado más divertido mientras aprovecha al máximo sus días de vacaciones antes de volver al trabajo. Así, esta semana la hemos visto convertida en la mismísima Chanel Terrero para interpretar su éxito SloMo, con el que causó furor en el Festival de Eurovisión. Almudena ha dejado a sus fans sin palabras bailando una coreografía a la que no le ha faltado detalle, además de incluir un accesorio muy particular. ¡Dale al play y no te pierdas su actuación!

