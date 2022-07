La respuesta de Almudena Cid tras ser fotografiada con un exfutbolista

Almudena Cid ha respondido con la naturalidad que la caracteriza a los comentarios que han surgido tras haber sido fotografiada con el exfutbolista Gerardo Berodia, que fue jugador del Real Madrid y actualmente es intermediario entre futbolistas y clubes. La exgimnasta ha respondido a la pregunta de si la une a Gerardo una relación especial asegurando que solo es un amigo. "Es una amistad que conocí hace mogollón de tiempo" apunta desmintiendo una relación con él cuando le comentan que la han visto de nuevo ilusionada. Almudena, que participó en un evento en unos cines de la capital, explicó que en su vida solo tiene buenos amigos y repasa los lugares en los que ha disfrutado de un merecido descanso este verano.

Galicia, Portugal, Granada y Málaga son los sitios que ha visitado antes de retomar los compromisos profesionales que la esperan, que no son pocos. "Me quedan solo cuatro días más de vacaciones" apunta antes de contar todo lo que tiene que hacer en los próximos meses. "Tengo que escribir, una entrega en diciembre, voy un poquito tarde; empezamos con la gira de teatro de Una historia de amor, igual estoy de cover en Ladies Football club, así que empieza otra vez la caña" dice entusiasmada. Tras finalizar su exitosa carrera en el mundo de la gimnasia rítmica, la campeona se ha orientado hacia la literatura con su colección El mundo de Olympia y el teatro, en el que combina danza e interpretación.

"A mí se me han aparecido personas que estaban y, de repente, me han salvado y compañeros que me han sostenido", decía Almudena en una entrevista con ¡HOLA!, poco después de que se conociera su ruptura con Christian Gálvez. Gerardo Berodia era un buen amigo de Almudena y Christian y ya hace años posaban juntos en una fotografía tomada en grupo durante una boda. Unas recientes imágenes de ambos este verano hacían saltar las especulaciones. Gerardo ejerce actualmente como intermediario entre futbolistas y clubes pero comenzó su carrera en el campo hasta que decidió colgar las botas en 2019. Creció en la cantera del Real Madrid y jugó con la camiseta blanca hasta 2004, cuando fichó por el CD El Álamo, tras lo que pasó por el Leganés, el Zamora, Ponferradina y el Wilstermann de Bolivia. Se retiró cuando jugaba en el Unión Adarve de Madrid (en la Segunda División).

La exdeportista admitía el pasado abril que el siguiente paso en su vida era disfrutar, centrarse en cuidar de ella misma y en encontrar su propia felicidad. La exgimnasta, de 41 años, se separó a finales de 2021 del presentador Christian Gálvez tras once años de matrimonio. Ocho meses después, él ha rehecho su vida junto a su compañera de Mediaset Patricia Pardo, mientras que Almudena está concentrada en los proyectos que la apasionan.