Patricia Pardo y Christian Gálvez aparecen por primera vez juntos en televisión

Cuando dos presentadores de la misma cadena tienen una relación sentimental es casi cuestión de tiempo que les podamos ver juntos y en directo. Es lo que ha ocurrido con Patricia Pardo y Christian Gálvez, que tras cuatro meses de romance (y después de haber pasado unas románticas vacaciones juntos) han aparecido por primera vez en el mismo plató. Ha sido con motivo de la promoción de Esta noche gano yo, el nuevo programa del comunicador en el que varias celebs del panorama español compiten en diferentes juegos. Nada más comenzar el segmento, que ha tenido lugar en El programa del verano, Joaquín Prat introducía el tema cuando la periodista gallega hacía un gesto sobre el sofá para que su chico se sentara a su lado. "Qué grande eres", le decía su compañero de espacio al darse cuenta, consciente de que la imagen de ambos juntos era uno de los momentos más interesantes de la jornada.

Tras el vídeo de presentación de Esta noche gano yo, la cámara ha enfocado a Patricia Pardo y Christian Gálvez sentados uno al lado del otro. A pesar de que la periodista se ha mostrado algo tímida, el escritor no ha tenido ningún miedo a la hora de hablar, y ha desvelado que justo venía de regar las plantas... las suyas y las de Patricia. "Normalmente somos buenos anfitriones, gente educada, profesional... pero hoy no es el día", decía la comunicadora mientras en el plató se oían las risas. "Una imagen al final vale más que mil palabras", decía a su vez Joaquín Prats, sin querer ahondar más en el tema para no incomodar más a su compañera. "Os gusta eh", respondía ella, con una sonrisa mientras su pareja la miraba.

Patricia y Christian se han sentado el uno al lado del otro, ella luciendo un conjunto en color azul eléctrico (el color favorito del presentador y también el tono que luce su equipo en Esta noche gano yo) y él con una camisa vaquera de color gris que ha compaginado con unos vaqueros clásicos. Casualmente los dos se han sentado en la misma postura, con las piernas cruzadas y las manos colocadas sobre las rodillas.

Carolina Cerezuela, que era otra de las invitadas para hablar del concurso en el que participa también como presentadora junto a Christian Gálvez, aseguraba que en Esta noche gano yo también hay "un poquito de tensión" y bromeaba al decir que era como la que "se está viviendo ahora mismo en el plató". Después de algunas preguntas de los colaboradores presentes, Joaquín Prat se interesaba por Patricia y le invitaba a aportar algo, ante lo que la periodista respondía: "Es que me lo sé todo, para qué voy a engañar a la audiencia". Un comentario que causaba las risas de sus compañeros, de los que se oía también algún "oooh".

Alessandro Lequio les ha preguntado si era la primera vez que estaban juntos en un plató, ante lo que Patricia respondía con sorna: "¡Hombre!, ¿no se nota?". Eso sí, los dos han asegurado que estaban cómodos a pesar de la vergüenza que se podía apreciar en ambos. "Siempre", ha dicho Christian Gálvez con una sonrisa.

