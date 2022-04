Almudena Cid confiesa que ha estado 'sobreviviendo' tras separarse de Christian Gálvez y que ahora está 'viviendo'

En los últimos meses la vida de Almudena Cid ha dado un giro radical. En noviembre ponía punto y final a su matrimonio con Christian Gálvez tras once años casados tal y como adelantaba ¡HOLA!, ha dejado la casa que compartía con el presentador para instalarse sola en un nuevo domicilio y está triunfando sobre las tablas. En menos de medio año son muchos los cambios que ha experimentado la única gimnasta que ha disputado cuatro finales olímpicas, pero se muestra optimista y no pierde la sonrisa, que sigue siendo su seña de identidad pese a los últimos acontecimientos. "He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo", ha asegurado al hablar de cómo se encuentra tras separarse.

VER GALERÍA

-Imágenes exclusivas: El misterioso amigo de Leonor del que todo el mundo habla

-Primeras palabras de Cristiano Ronaldo tras la dura pérdida de uno de los bebés que esperaba con Georgina

La deportista vitoriana de 41 años ha explicado en InStyle que "¡disfrutar es ahora el siguiente paso!". En el plano sentimental tiene que recomponerse y para lograrlo ha encontrado un gran aliado en el teatro. Almudena, que decidió dedicarse a la interpretación tras retirarse de los tapices, ha reconocido que subirse a las tablas ha sido una fuerza sanadora. Su ruptura, según sus propias palabras, se produjo escasos días antes de estrenar Una historia de amor el 1 de diciembre y la obra le ha ayudado a aceptar que la vida sigue y no merece la pena estar parada. Además de tener un compromiso firme con sus compañeros, asegura que a través de la historia que representan ha aprendido cosas de sí misma.

El guion que escenifica junto a Félix Gómez, Nacho López, Loreto Mauleón, Aura Garrido o Silma López, ha sido terapéutico para la autora de la colección de libros Olympia. Cuenta que hay comentarios de los personajes como por ejemplo 'es que se acabó el amor' que le han hecho recapacitar y entender que se trata de una consecuencia y no de la causa. La obra de teatro le ha dado la paciencia que necesitaba en ese instante en el que la ficción iba de la mano de la realidad y le ha permitido darse cuenta de que se necesita tiempo para aclarar las cosas. Además, ha encontrado en sus compañeros de reparto a su refugio.

VER GALERÍA

Los cambios personales que ha experimentado también han cambiado su carácter y su percepción de la realidad. No en vano, la ganadora de la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo asegura que actualmente es mucho más empática. Esta cualidad, dice, también le acarrea problemas y está dispuesta a modularla "porque me empapo del dolor ajeno y ya bastante tengo con lo mío". Almudena se rodea de familiares, amigos y compañeros que la apoyan incondicionalmente, la ayudan a iniciar una nueva etapa y celebran con ella los logros profesionales que está cosechando como actriz. Entre sus planes de futuro se encuentra una gira teatral que la va a llevar por La Rioja, Ibiza, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria.

-Jada Pinkett se refiere por primera vez a la bofetada de Will Smith y dice que su familia está en plena 'curación'

Diferentes rumbos

Tras once años de matrimonio que comenzaron con un flechazo cuando la gimnasta fue a concursar a Pasapalabra, programa en el que se ponía al frente Christian Gálvez, ambos han iniciado caminos separados y sus vidas transcurren actualmente por caminos muy diferentes. La deportista, escritora e intérprete se centra en sí misma y en superar "la transición que una tiene que pasar de dolor'' y alcanzar la felicidad. Por su parte, el presentador mostoleño está ilusionado con Patricia Pardo, con la que comparte cadena ya que ella trabaja en El programa de Ana Rosa. Desde que en febrero se hizo pública su relación, no han dejado de dar importantes pasos. Recientemente han disfrutado junto a la familia de la presentadora en su Galicia natal y también han aprovechado para estar juntos en Semana Santa, cuando ponían rumbo a Venecia tal y como mostraba ¡HOLA! en exclusiva.

Loading the player...

Los mensajes de la madre de Almudena Cid hacia Christian Gálvez

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.