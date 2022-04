Primeras palabras de Cristiano Ronaldo tras la dura pérdida de uno de los bebés que esperaba con Georgina

Cristiano Ronaldo atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida. El astro del fútbol ha perdido a uno de los bebés que esperaba con Georgina Rodríguez y el dolor que siente es indescriptible. Pese a todo, ha retomado los entrenamientos y ha reaparecido ante sus seguidores para darles las gracias por el cariño recibido. El ganador de cinco Balones de Oro ha compartido un vídeo del emocionante tributo que le rindió la afición de su club, el Manchester United, y el Liverpool en el encuentro del pasado martes. "Un mundo... un deporte... una familia global... Gracias, Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión", ha escrito.

- La familia de Cristiano y Georgina agradece el cariño recibido tras el fallecimiento del bebé de la pareja

El público del estadio dejó a un lado la competitividad y los colores para unirse en un cariñoso aplauso de un minuto de duración en señal de duelo por el fallecimiento del mellizo del futbolista y su pareja. Además, el instante elegido para este homenaje fue muy significativo, ya que tuvo lugar en el minuto siete del partido, coincidiendo así con el número que luce el jugador en su camiseta. El emotivo gesto finalizó con todo el estadio cantando el mítico You'll never walk alone, que significa nunca caminarás solo. "La familia es lo más importante y Ronaldo está apoyando a sus seres queridos en este momento inmensamente difícil", dijo el Manchester United en un comunicado, horas antes del encuentro. "Por tanto, podemos confirmar que no participará en el partido contra el Liverpool y subrayamos la petición de privacidad de su familia", añadió.

Cristiano Ronaldo podría reaparecer sobre el terreno de juego en tan solo unos días, pues este sábado, 23 de abril, el Manchester United juega contra el Arsenal en el Emirates Stadium, de Londres. Su presencia todavía no está confirmada, pero ya ha retomado los entrenamientos. Ayer fue fotografiado en las inmediaciones del Carrington, lugar donde entrena su equipo, y hoy también ha sido visto en la ciudad deportiva. Además, el equipo se ha convertido en noticia por hacer oficial el nombre de su nuevo entrenador, el neerlandés Erik ten Hag.

El triste comunicado de Cristiano y Georgina

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo", anunciaron Cristiano y Georgina la tarde del pasado lunes. "Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", añadieron. La pareja, totalmente destrozada, se ha volcado en la recién nacida, que está fuerte y llena de salud, según confirmó su tía, Katia Aveiro. Todavía se desconoce el nombre de la niña, que llega a una preciosa familia formada por sus padres y sus cuatro hermanos mayores: Cris Jr (2010), Eva y Mateo (2017), Alana Martina, nacida el mismo año que los mellizos pero cinco meses después.

