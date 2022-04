Cristiano Ronaldo vuelve al trabajo tras el fallecimiento del mellizo que esperaba con Georgina Rodríguez

Tan solo dos días después de anunciar en un comunicado el fallecimiento de su bebé y el nacimiento de su melliza, Cristiano Ronaldo ha reaparecido para retomar sus compromisos oficiales. El jugador del Manchester United, que comparte su vida con Georgina Rodríguez desde 2016, ha sido fotografiado este miércoles en Carrington, donde entrenan diariamente los diablos rojos. Tal y como ha adelantado The Sun, el ganador de cinco Balones de Oro, que cumplió 37 años en febrero, ha abandonado la ciudad deportiva sobre las 13.20 horas en la parte trasera de un vehículo oscuro con los cascos puestos, cabizbajo y con semblante serio.

Los compañeros de equipo de Cristiano están completamente volcados tanto en el jugador como en su familia y tuvieron la tarde del martes un bonito detalle con ellos cuando jugaron el derbi contra el Liverpool, celebrado en el campo de este último, el estadio Anfield. En el minuto siete del partido, número que luce en su dorsal el astro portugués, los hinchas de ambos clubes dejaron a un lado la rivalidad y dedicaron al unísono un cariñoso aplauso a Ronaldo y Georgina. También entonaron la letra de la canción You'll Never Walk Alone, que significa nunca caminarás solo y es el himno del Manchester United, que perdió en este encuentro de la Premier League. Además, todos los jugadores que disputaron el encuentro saltaron al césped con brazaletes negros como señal de duelo. La última vez que CR7 disputó un partido fue el sábado 16 de abril en Old Trafford, cuando marcó los tres goles de la victoria contra el Norwich City Football Club.

Desde que Cristiano y Georgina dieron a conocer la difícil situación que atraviesan son miles los mensajes de condolencias que han recibido, palabras a las que ya se sumó el Manchester United. El club inglés en el que el futbolista juega desde el pasado verano fue de los primeros en reaccionar a la noticia. "Vuestro dolor es nuestro dolor. Enviamos amor y fuerza a la familia en este momento", decían. También compañeros como David de Gea o el entrenador Ralf Rangnick han trasladado su apoyo a la pareja. "Esto es lo peor que puede pasar. Soy padre de dos hijos, así que soy plenamente consciente de lo que eso significa y todos lo apoyamos, todos estamos con él y le deseamos a él y a su familia que sean fuertes juntos", decía el míster, que está al frente del equipo desde noviembre de 2021.

El comunicado de la pareja

La tarde del lunes, Cristiano y Georgina compartían un comunicado firmado por ambos en el que se podía leer: "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos". La pareja está ahora volcada en su recién nacida, que está fuerte y llena de salud, y también en sus cuatro hijos mayores: Cris Jr (2010), Eva y Mateo (2017), Alana Martina, nacida el mismo año que los mellizos pero cinco meses después. La familia que han formado es su prioridad y juntos saldrán adelante tras esta complicada etapa en la que demuestran una vez más que su unión es inquebrantable.

