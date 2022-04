Yanay, hija de Edurne y David de Gea, 'la mayor fan de papi' aplaudiendo y animándole entusiasmada

Loading the player...

'La mayor fan de papi': así ha definido Edurne a su hija Yanay y no le falta razón. La niña ha demostrado que es la mejor animadora con la que David de Gea podría soñar en el último partido disputado por el jugador del Manchester United F. C. La cantante ha compartido un vídeo en el que la niña aparece mostrando su apoyo al deportista desde la grada. Yanay, que cumplió un año en marzo, ya había estado anteriormente en otros partidos de David de Gea y la habíamos visto en los brazos de su madre muy atenta al encuentro. Pero, esta vez, la pequeña ha estado de pie, aplaudiendo muy entusiasmada y demostrando lo mucho que ha crecido. Dale al play y no te lo pierdas.

-Edurne cuenta cómo es la personalidad de su hija Yanay ¡y se derrite al hablar sobre ella!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.