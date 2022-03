¡Está para comérsela! Edurne recuerda todos los cambios de su hija Yanay en su primer año de vida

Loading the player...

El 4 de marzo de 2021 venía al mundo Yanay, la primera hija de Edurne y David de Gea. Su nacimiento colmaba de felicidad a la pareja y, por supuesto, cambiaba sus vidas por completo. La juez de Got Talent ha felicitado a su pequeña con un vídeo muy especial (y simpático) de los últimos 365 días donde se aprecia el enorme cambio que ha experimentado la niña. "Feliz primer año de vida mi pequeña Yanay!! Qué rápido ha pasado, y cómo has ido cambiando mes a mes!! Qué afortunada soy de ser tu mami!! Te quiero infinito mi bebita!!", estas son las emotivas palabras con las que la artista acompaña el vídeo. El portero del Manchester United ha comentado las imágenes con un rotunto: "Os quiero, 1 añito". Dale al play y no te pierdas el vídeo más simpático de Yanay con Edurne, que resume a la perfección su primer añito de vida. ¡Te encantará!

