No te pierdas el baile más sexy y divertido de Rossy de Palma, Eugenia Martínez de Irujo y Mariola Orellana

El pasado tres de marzo, Mariola Orellana cumplía 59 años y este fin de semana lo ha celebrado con una fiesta en casa por todo lo alto. A la celebración no han faltado algunas de las grandes amigas de la mujer de Antonio Carmona, entre las que se encontraban Rosario Flores, Eugenia Martínez de Irujo y Rossy de Palma. Por supuesto, la fiesta no ha defraudado en absoluto, como se puede comprobar en las imágenes. Mariola ha compartido un vídeo muy divertido en el que todas las invitadas están haciendo un baile de lo más sexy: primero en la cocina, luego en el pasillo y, por último, ¡en el gimnasio!. "Pedazo de elenco", escribe Pepón Nieto, mientras que otras celebrities como Hiba Abouk, Belén López o Boris Izaguirre se rinden al baile de las protagonistas. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

