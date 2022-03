'Te quiero sin control', la efusiva felicitación de Vicky Martín Berrocal a su madre, que cumple 75 años

Loading the player...

Hace quince días, la revista ¡HOLA! anunciaba en exclusiva la ruptura entre Vicky Martín Berrocal y el empresario portugués João Viegas Soares tras tres años de relación. Y no parece haber marcha atrás en la decisión, ya que la diseñadora estaría buscando casa para instalarse, de nuevo, en Madrid. Tras la separación, Vicky vive volcada en su trabajo y en su familia, especialmente en su madre por la que siente devoción. Esta semana, Victoria Martín ha cumplido 75 años y su hija la ha dedicado una felicitación muy efusiva y llena de emoción: "Su corazón es mi lugar preferido del mundo… Ella, donde siempre me gusta estar. Eres todo lo que soy y lo que me gustaría ser…por eso hoy día 3 de marzo celebro tu vida!!!! Hoy y siempre! Te quierooooooooo sin control y solo deseo seguir a tu lado. Feliz vuelta al sol @victoriamartinserrano1947". Dale al play y conoce un poco más a la madre de Vicky Martín Berrocal.

