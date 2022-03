Edurne cuenta cómo es la personalidad de su hija Yanay ¡y se derrite al hablar sobre ella!

Loading the player...

El tiempo pasa muy deprisa y, para Edurne, los últimos 365 días han transcurrido ¡volando! Su hija Yanay acaba de cumplir su primer añito y ella no puede creer lo mucho que ha crecido. La cantante, que fue una de las artistas que participaron en el concierto benéfico Mujeres cantan a Rocío Jurado, ha asegurado que su niña tiene ahora una personalidad mucho más marcada, y no ha podido evitar derretirse al explicar cómo es. Edurne también ha dedicado unas bonitas palabras a su pareja, David de Gea, padre de Yanay, y ha respondido a la pregunta de si se animarán a ampliar de nuevo la familia próximamente. Dale al play y no te lo pierdas.

-Yanay, hija de Edurne y David de Gea, ‘la mayor fan de papi’ en el estadio

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.