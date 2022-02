Edurne y David de Gea, una pareja de éxito más allá de la música y el fútbol

Edurne y David de Gea forman una de las parejas más populares, atractivas y asentadas del panorama nacional, una sólida relación de hace más de una década cuyo punto culminante se producía con el nacimiento de su hija Yanay. La pequeña, que cumplirá un año el próximo 4 de marzo, ha colmado de alegría a la feliz y enamorada pareja desde que vino al mundo. En torno a ella giran las vidas de la cantante y el jugador del Manchester United, a quienes conocemos sobre todo por haber triunfado en la música y el fútbol respectivamente. Sin embargo, ambos no se quedan solo en las profesiones que indudablemente les ha reportado gran éxito, sino que han decido expandir sus intereses por otros ámbitos empresariales. Desde que saltara a la fama en la Academia de Operación Triunfo, la artista madrileña de 36 años ha demostrado una enorme versatilidad y polivalencia en todo lo que ha hecho relacionado con el mundo del espectáculo.

Jurado fijo de Got Talent, ganadora de Tu cara me suena, actriz en Servir y Proteger, presentadora de Todo va bien... y así un largo etcétera de trabajos para la televisión. Su faceta de emprendedora se refleja también en el campo de la publicidad, donde no solo hace anuncios y campañas que vemos en distintos soportes sino que colabora igualmente con distintas marcas en su faceta de instagramer. Sin olvidarnos tampoco de sus dotes como compositora. Por su parte, David de Gea centra la mayoría de sus esfuerzos en mantenerse como portero de élite en la que para muchos es la liga más potente de Europa, la Premier League británica, competición a la que aterrizó en el 2011 procedente del Atlético de Madrid en lo que entonces fue un fichaje de muchos quilates.

Precisamente, esta semana el portero volverá a vérselas con el equipo donde se formó en sus canteras inferiores, por el cruce de octavos de final de la Champions League que enfrenta a los colchoneros con el conjunto inglés. El ídolo de los diablos rojos y guardameta de la selección española, como han hecho otros de sus compañeros, ha decidido invertir más allá del fútbol en un negocio próspero que está muy de moda y puede reportarle cuantiosos dividendos. El deportista de 31 años nacido en Illescas (Toledo) se ha metido de lleno en el universo de los videojuegos, algo que siempre le ha entusiasmado, con la creación de su propio club de eSports llamado Rebels Gaming. De Gea, a quien se le estima una fortuna aproximada de 52 millones de euros, sigue la estela de nombres como el barcelonista Gerard Piqué o el centrocampista brasileño del Real Madrid, Carlos Casemiro.

