El emotivo gesto del fútbol inglés con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en su momento más difícil

Desde que la tarde del lunes Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron en un comunicado que el niño que esperaban ha fallecido mientras que su melliza ha nacido, los mensajes de condolencia a la pareja y las muestras de apoyo no dejan de sucederse. El último gesto ha llegado de parte del Manchester United, club en el que juega el deportista portugués, y su fiel afición, quienes han transmitido todo su afecto a la pareja en este complicado momento que atraviesa. El equipo ha disputado un encuentro con el Liverpool enmarcado en la Premier League y el público que estaba en el estadio Anfield ha dejado a un lado la competitividad y los colores para unirse en un cariñoso aplauso que ha durado un minuto dedicado al ganador de cinco Balones de Oro y su pareja.

Este gesto con el astro portugués y su familia se ha producido en el minuto siete del partido, un número que no está elegido al azar sino que corresponde con el dorsal del jugador, reconocido como uno de los mejores futbolistas de la historia. Además, ambas aficiones han entonado la letra de la canción You'll Never Walk Alone, que significa nunca caminarás solo y es la señal de identidad de los llamados diablos rojos. Los jugadores que pisan esta noche el campo, entre los que está David de Gea, también tienen muy presente a su compañero luciendo brazaletes negros como símbolo de duelo. Tal y como ha indicado el Manchester United en un comunicado previo al partido, aunque su rivalidad con el Liverpool es una de las más grandes del fútbol inglés, el respeto que han mostrado hacia Ronaldo es digno de destacar ya que ellos mismos han sugerido este homenaje en su campo.

Los entrenadores de ambos clubs también se han sumado al homenaje. Al técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, se le ha visto aplaudiendo mientras que el míster del Manchester, Ralf Rangnick, se ha pronunciado en la cadena Sky Sports de la situación de Cristiano Ronaldo antes de comenzar el encuentro. "Por supuesto, esto es lo peor que puede pasar. Yo mismo soy padre de dos hijos, así que soy plenamente consciente de lo que eso significa y todos lo apoyamos, todos estamos con él y le deseamos a él y a su familia que sean fuertes juntos", ha asegurado.

El comunicado de Cristiano y Georgina y su apoyo en esta etapa

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos.", decían Georgina y Cristiano en un comunicado conjunto en el que han recibido miles de palabras de cariño. La pareja tiene ahora la difícil tarea de recomponerse al lado de su recién nacida, que está fuerte y llena de salud según ha indicado la hermana del futbolista, Katia Aveiro. Además, son padres de los pequeños Cris Jr, Eva, Mateo y Alana Martina, en los que están completamente volcados.

En este proceso de duelo, Cristiano y Georgina se tienen el uno al otro para apoyarse de manera incondicional, pero también están rodeados de personas que no los dejarán solos en esta difícil etapa. Por parte del futbolista está su madre, Dolores Aveiro así como a la pareja de ésta, José Andrade; sus hermanos, Katia, Elma y Hugo; y sus sobrinos. La modelo tiene a su madre y a su única hermana, Ivana, quien comparte su vida con el artista Carlos García. Juntos daban la bienvenida en noviembre a su primera hija en común, Deva. El deportista y Gio también tienen amigos íntimos como Ricardo Regufe, el periodista Edu Aguirre y su mujer, Julia Martínez, o Las Queridas team, como se hace llamar el grupo de la modelo.

