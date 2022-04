Stephanie Cayo confirma su ruptura con Maxi Iglesias y habla de su amistad con Kerem Bürsin

Loading the player...

Juntos formaban una de las parejas más atractivas y glamourosas del panorama actual, pero lo suyo ha terminado más pronto de lo que muchos imaginaban. Lo que parecía iba a ser un romance duradero, en virtud de las bonitas declaraciones de amor mutuas que se habían dedicado en los últimos meses, no ha dado para más. Stephanie Cayo y Maxi Iglesias han roto su relación sentimental, tal y como ha confirmado la actriz peruana. Se conocieron hace justo un año durante el rodaje en el país andino de la película Hasta que nos volvamos a encontrar, estrenada el pasado 18 de marzo en Netflix. Entonces, el idilio que protagonizan sus personajes traspasó la pantalla y se convirtió en real, algo de lo que ellos mismos hablaban con orgullo hasta hace bien poco. Pese a todo, la también cantante y bailarina deja claro el cariño que sigue sintiendo por el actor español, y cuenta que espera volver a trabajar con él algún día. De nuevo en la soltería, a Stephanie se la relaciona ahora con el intérprete turco Kerem Bürsin, conocido por la serie Love is the air. La actriz se ha referido también a la amistad que hay entre ambos, además de confesar las cualidades que debe tener su hombre ideal. ¡Dale al play y no lo pierdas!

