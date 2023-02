Stephanie Cayo saca su lado más romántico con Maxi Iglesias tras su reconciliación

A principios de 2023, ¡HOLA! publicaba las imágenes de la reconciliación de Maxi Iglesias (32) y Stephanie Cayo (34). La pareja de artistas ha decidido dar una nueva oportunidad a su amor y parecen más ilusionados que nunca. Buena muestra de ello es el romántico mensaje que la actriz peruana le ha dedicado al protagonista de Física o Química en sus perfiles sociales con motivo de su 32 cumpleaños. "Tú y yo.. Donde sea que vayamos, siempre va a ser una buena idea porque nace de las entrañas. Larga vida a tu generosidad, profundidad y sensibilidad que me han cambiado la vida. Ya ven que te estoy esperando... Muy orgullosa de ti y de todo lo que te espera", ha escrito junto a un carrete de bonitas fotografías.

Este no ha sido el único homenaje que la estrella de Yucatán ha tenido con su novio en esta fecha tan señalada, puesto que compartió otra imagen de ambos abrazados en la que ha agradecido todo lo que el artista le aportaba a su vida. "Gracias a ti me siento más fuerte, más brillante, más capaz, más inspirada, me quito el frío y la coraza". De la misma manera, lanzaba un peculiar piropo a su suegra. "Gracias a tu santa madre y a ti por haber elegido venir y encontrarte conmigo". Sin duda, un ejemplo perfecto de que las segundas partes pueden funcionar.

Un amor de película

Los intérpretes se conocieron en 2021 durante el rodaje del largometraje Hasta que nos volvamos a encontrar, una historia de amor y aventuras que es la primera producción peruana de Netflix. La chispa logró traspasar la pequeña pantalla y pronto comenzaron un bonito noviazgo, mostrándose de lo más acaramelados allá por donde iban, tanto en eventos públicos como en sus pequeñas escapadas privadas. Sin embargo, el pasado abril decidieron separar sus caminos durante un tiempo. "Somos amigos, nos queremos mucho", revelaba Stephanie en una entrevista tras su ruptura. Una buena sintonía que les ha hecho volver a intentarlo.

Un dulce momento personal que está en perfecta sintonía con lo referido a lo profesional porque ambos están triunfando con sus respectivas carreras en el mundo de la actuación. Maxi está pendiente del estreno de la tercera temporada de Valeria, basada en la saga de libros de Elisabeth Benavent. Además, sigue cosechando éxitos con sus participaciones en otras ficciones como Toyboy o La Cocinera de Castamar, una serie de época que es todo un fenómeno a nivel internacional. Por su parte, Stephanie es una de las actrices más consagradas de las telenovelas en Sudamérica, que, en los últimos años, están teniendo un gran resurgir. Entre sus trabajos más populares se encuentran Besos Robados o Club de Cuervos.

