La felicidad de Guillermo y Máxima de Países Bajos celebrando el Día del Rey junto a sus tres hijas

Un año más y, como es tradición, los Países Bajos celebran el Día del Rey en honor al monarca. El rey Guillermo, nacido el 27 de abril de 1967, cumple este sábado 57 años y lo ha celebrado por todo lo alto junto a todos sus compatriotas, con una gran fiesta callejera que, cada año cambia de ubicación, en la que los holandeses se visten de naranja y salen a las calles para aclamar a su Rey. En un día tan especial, Guillermo ha acudido junto a su mujer Máxima y sus tres hijas, las princesas Amelia, Alexia y Ariane, quien ha regresado de Italia — donde estudia en el United World College Adriatic — para estar este día tan importante junto a su familia.

Una jornada en la que amenazaba la lluvia, aunque finalmente el cielo se ha ido despejando poco a poco, dejando ver el sol en algunos momentos, y con unas temperaturas que han rodando los 15 grados. Como es tradición y antes de poner rumbo a la fiesta, a las once en punto el soberano, la reina Máxima y sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, han salido a la puerta de su casa para saludar y han posado ante las cámaras fotográficas donde cada una de ellas ha recibido un ramo de flores. Antes de comenzar la ruta organizada, que consta de nueve paradas, han vivido un momento muy especial en el que el cantante Bouke de Emmen le ha cantado el Feliz cumpleaños al rey.

Este año, el lugar escogido para celebrar el cumpleaños del rey ha sido Emmen, Drenthe — llevaban sin celebrarlo aquí más de dos décadas — que se ha convertido en un carnaval por las calles plagado de banderas nacionales y con el color naranja inundándolo todo. Para la velada, la reina Máxima ha escogido un elegantísimo look compuesto por un vestido midi de seda en color verde oliva de Natan, que ha combinado con accesorios beige, un bolso de la marca argentina Santesteban y un tocado muy especial formado por 'mariposas'. Un guiño que ha querido hacer la reina a la ciudad de Emmen porque es conocida como la 'Ciudad Mariposa'.

Las tres hijas de los Reyes se han convertido en las grandes protagonistas de la jornada. En esta ocasión la princesa de Orange también ha optado por un vestido estampado en tonos verdes con escote en pico de la marca francesa Ba&sh. Según medio locales, los colores de su look son una referencia a la bandera de Emmen, al igual que el accesorio que ha escogido para recogerse el pelo: una mariposa.

Por su parte, la princesa Alexia ha brillado con un elegantísimo vestido en crudo y abertura lateral de la misma firma que el de su hermana. Sin embargo, ella ha escogido unas botas altas de tacón en color granate a juego con su abrigo de paño. La más pequeña de la casa, que hasta el último momento no se sabía si iba a poder asistir, se ha decantado por un traje de chaqueta y pantalón de color vino de Max Mara.

Una de las tradiciones de este día es que los monarcas reparten tompouces — son los pasteles típicos de los cumpleaños y celebraciones de los Países Bajos y están rellenos de abundante crema pastelera y hojaldre y que se adorna con una capa de color rosa o naranja —. Como vemos en las imágenes, Máxima y Guillermo de Países Bajos han cortado los pasteles y tras colocarlos en una bandeja, se los han entregado a los asistentes para que disfruten de ellos.

Se han mostrado muy atentos con la multitud que ha abarrotado las calles a su paso. Han saludado a todos los asistentes y se han fotografiado con todos aquellos que se lo han pedido. Tanto los Reyes como sus hijas han recibido varios regalos aparte del cariño de todos aquellos que han acudido al Día del Rey. Durante la jornada han realizado varias actividades como pintar en un mural, competir en un juego interactivo sobre la región — en el que la reina ha marcado un gol — visitar una galería de estatuas vivientes que muestran la historia de Emmen y disfrutar del baile del grupo local 'TAol Volk y del bailarín de breakdance AJ.

Durante el acto, han vuelto a demostrar, una vez más, la buena sintonía que existe entre los miembros de la familia. Los cinco irradian felicidad en este Día del Rey, sobre todo, porque vuelven a estar juntos. De hecho, el rey y su primogénita no se han separado en ningún momento y han intercambiado varios instantes de complicidad en los que la princesa ha abrazado a su padre. Cabe recordar que las tres hijas de los monarcas han permanecido mucho tiempo fuera de su país durante los últimos años.

Durante el evento, Guillermo de Países Bajos ha hablado con la prensa del país y ha confesado a RTV Drenthe lo feliz que está: "Estoy rebosando de todas las impresiones, la calidez, la cordialidad y la increíble cooperación que han hecho posible este día. Emmen puede estar orgulloso de lo que se ha logrado. Está claro lo que representa Drenthe. Muchas personas con las que hablamos aquí no son originarias de Emmen. Pero vinieron aquí por esa aldea. Al parecer hay algo mágico aquí y yo estoy feliz de estar hoy aquí".

Por último, el cantanate Daniël Lohues ha interpretado Here I come away y ha animado al rey ha subirse al escensario. Una vez arriba, Guillermo de Países Bajos ha agradecido todos los preparativos y ha realizado un pequeño discurso: "Me gustaría agradecer mucho a todos en Emmen y Drenthe por un Día del Rey muy, muy especial. Emmen ha demostrado que es una ciudad muy bonita, donde apetece vivir y donde suceden todo tipo de cosas. Os habéis convertido en parte de mi corazón. Cada vez que vuelvo digo 'me voy de aquí. Entiendo que cuando algo va bien aquí la gente dice 'se podría haber hecho menos'. Bueno, este Día de Reyes se podría haber hecho mucho menos. ¡Muchas gracias a todos!".

Los juegos del Rey celebrados un día antes

Este viernes, un día antes de Día del Rey, tuvieron lugar los Juegos del Rey que han reunido a millones de niños de más de 6.000 escuelas en la localidad de Hoofddorp, cercana a Ámsterdam. Una jornada que comenzó con un tradicional desayuno en uno de los colegios participantes donde se vio a los monarcas desenfadados y divirtiéndose con los más pequeños. Una ocasión en la que Máxima acaparó todas las miradas por su look donde hubo una joya que resaltó de forma significativa.

Para la ocasión, la Reina lució un top de punto en tono gris (una prenda básica y muy fácil de combinar) y un pantalón culotte de cuero en tono marrón y de cuero que aporta un toque muy transgresor a su imagen, aunque no es la primera vez que apuesta por un diseño similar para sus compromisos institucionales. Como calzado, llevço sus botas con tacón de 8,5 centímetros que pertenecen a Gianvito Rossi. Pero lo que más llamó la atención fueron sus pedientes de diseño maximalista con cristales de Swarovski, perlas blancas y grises que coronan la pieza de la firma cordobesa Dublos, que diseña en Palma del Río.

