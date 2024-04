Máxima de Países Bajos, la reina que adora los maxipendientes de sello cordobés Una vez más, la esposa del rey Guillermo confía en esta joya con sello español para transformar su look

Todavía nos cuesta dejar de recordar los looks con los que Máxima de Países Bajos firmó sus citas con la reina Letizia. Por ejemplo, impactante fue su look de gala con tiara o su apuesta todo al rojo que lució durante esas jornadas. Sin embargo, ahora toca centrarse en sus compromisos con motivo del Día del Rey que se festeja mañana sábado 27 de abril coincidiendo con el cumpleaños del rey Guillermo. Previamente a esta jornada, pudimos ver cómo la Reina participaba en un concierto con motivo de este gran evento en el que estrenaba un top de neopreno con un concepto unisex que renovaba su armario. En la jornada de hoy, su look tampoco pasa desapercibido y también tiene que ver con esta fecha señalada con motivo del aniversario de su marido. Además, ha reciclado unos pendientes con sello español.

Top básico y pantalones culotte

Hoy 26 de abril de 2024, los reyes de Países Bajos han participado en los tradicionales Juegos del Rey, que han reunido a millones de niños de más de 6.000 escuelas. Para la ocasión, Máxima ha querido llevar un look de tendencia donde ha habido una joya que ha resaltado de forma significativa. Pero empecemos por analizar el conjunto de su estilismo. Para esta ocasión, la Reina ha querido llevar un top de punto en tono gris (una prenda básica y muy fácil de combinar) y un pantalón culotte de cuero en tono marrón y de cuero que aporta un toque muy transgresor a su imagen, aunque no es la primera vez que apuesta por un diseño similar para sus compromisos institucionales. Como calzado, luce sus botas con tacón de 8,5 centímetros que pertenecen a Gianvito Rossi.

Unos pendientes cordobeses

Sin embargo, y como adelantábamos, lo que llama la atención de su look son sus pendientes. En concreto, rescata de su joyero un diseño maximalista con cristales de Swarovski, perlas blancas y perla gris grande que corona la pieza. Esta creación pertenece a la firma cordobesa Dublos, que diseña en Palma del Río. En concreto, este complemento con forma floral lo ha llevado hasta en un total de seis ocasiones, siendo la primera el 23 de febrero de 2022.