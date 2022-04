Eugenia Osborne aclara si se ha reconciliado con su exmarido, Juan Melgarejo

Nueve meses después de iniciar caminos separados, Eugenia Osborne y Juan Melgarejo siguen pasando tiempo juntos como ha ocurrido esta Semana Santa, cuando han estado en la costa de Cádiz. Este plan ha hecho que muchos se cuestionen si la influencer y el empresario han decidido darse una segunda oportunidad y retomar su relación, en la que formaron una numerosa familia con la llegada de Juan, Sandra y Tristán. La mediana de las tres hijas que tuvo Bertín Osborne con Sandra Domecq se ha pronunciado sobre los rumores y ha zanjado los comentarios asegurando que entre su exmarido y ella "hay cariño pero no hay nada más, reconciliación no hay".

VER GALERÍA

-La otra gran celebración de Isabelle Junot y Álvaro Falcó en plena luna de miel

-Duro golpe para la familia de Helen Mirren tras el fallecimiento a os 51 años del actor Rio Hackford

Eugenia, que estudió Psicología y tiene su propia línea de ropa y menaje para el hogar, ha explicado que su encuentro con Juan Melgarejo se produjo por el vínculo que los unirá siempre, sus hijos. "Es verdad que quedamos para hablar de los niños y de cosas que conciernen a los niños, pero nada más", ha dicho en Europa Press. "Siempre he dicho que nos llevamos muy bien, pero ni acaramelados ni nada", ha puntualizado, dejando claro que en su encuentro en la playa del Puerto de Santa María, donde él estaba pasando la Pascua y lugar que fue testigo del inicio de su relación, no hubo gestos que dieran pie a pensar en un acercamiento. "Fue una conversación súper normal y cordial. Quedamos, hablamos y yo me fui. Nada más", ha insistido.

Además de coincidir con su exmarido, Eugenia ha aprovechado estos días de vacaciones para disfrutar de la compañía de sus amigos y sus hermanas. En la familia ya cuentan las semanas para el nacimiento de Micaela, la primera hija de Claudia Osborne y José Entrecanales, quienes contrajeron matrimonio el pasado octubre en Jerez de la Frontera, localidad donde ahora han vuelto a reunirse para Semana Santa. "Está fenomenal, guapísima, con un barrigón... Tiene el cuarto preparado y ropita", ha dicho sobre la coach, que va a convertir a Bertin Osborne en abuelo por séptima vez. "Estoy deseando un bebé desde hace un montón de tiempo, cuando me dijo que estaba embarazada dije por fin voy a disfrutar de un bebé y no vivir la parte difícil sino la parte buena de cambiarle el pañal, ponérmelo encima...", ha explicado la orgullosa tía.

VER GALERÍA

Su anuncio de ruptura

El pasado mes de julio, seis meses después de la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, Eugenia Osborne anunciaba que su matrimonio con Juan Melgarejo había llegado a su fin. "Después de casi catorce años juntos de amor, cariño y tres hijos, Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto. Agradezco y pido respeto a nuestra intimidad y la de nuestros hijos. Estas serán las únicas palabras que formularé respecto a esta nueva situación de nuestras vidas. Entre Juan y yo permanecerá siempre nuestro cariño, amistad y profundo respeto. Es un hombre y padre maravilloso al que siempre estaré agradecida por los años que hemos compartido como matrimonio. Por encima de todo nuestra prioridad siempre será el bienestar, educación y amor hacia nuestros tres hijos", rezaba el comunicado.

-La familia de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, su apoyo incondicional en la dura situación que atraviesan

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.