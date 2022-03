Claudia Osborne presume como nunca de embarazo y desvela detalles que no conocíamos Acompañada de sus hermanas Alejandra, Eugenia, Ana Cristina, la hija de Bertín Osborne ha disfrutado de un desfile de moda en el marco de la Madrid Fashion Week

Claudia Osborne disfruta de la dulce espera y cuenta las semanas que le quedan para poder ver la carita de su hija. La hija de Bertín Osborne ha presumido orgullosa de su tripita de embarazada en su última aparición pública en el desfile de Hoss Intropia en el marco de la Fashion Week Madrid. "Estoy ya en una época muy fácil del embarazo, estoy fenomenal, estoy con mucha energía y muy bien", ha explicado después de hablar de las molestias de los primeros meses, eso si, ha desvelado que no ha tenido antojos durante estos meses. Arropada por sus tres hermanas, las felices y futuras tías del bebé Alejandra, Eugenia y Ana Cristina, la escritora y coach emocional ha lucido sus curvas premamá con un vestido primaveral en color rojo de escote en pico y unas sandalias de plataforma en tonos dorados.

VER GALERÍA

La tercera hija de Bertín Osborne y la recordada Sandra Domecq puso el broche al 2021 anunciando su embarazo y desde entonces no ha dudado en compartir con sus seguidores los avances de su estado. Una dulce espera que la autora del libro Lo mejor de ti está viviendo con gran ilusión, al igual que su círculo más cercano. Sin embargo, Claudia Osborne ha hablado de cómo vivirá es nueva etapa con la notable ausencia de su madre. "El día del parto va a ser complicado y el postparto también por no tenerla, es un momento en el que necesitas mucho a tu madre, pero tengo a mis hermanas, a mi suegra, a mi marido...Así que espero estar acompañada". La pequeña nacerá, según ha desvelado ella misma, en junio y le pondrá el nombre de Micaela, detalle que desveló su hermana Eugenia pero la futura mamá se ha tomado con humor. Claudia contrajo matrimonio con José Entrecanales el pasado mes de octubre en Jerez. "Es un santo, tiene el cielo ganado el pobre, me apoya muchísimo y es supercariñoso, está ahí siempre, así que muy bien", ha afirmado la joven sobre el papel de su marido en estos meses.

El embarazo no le ha impedido seguir con su rutina, aunque ha confesado que tuvo naseas durante el primer trimestre de gestación y hasta casi la semana 17. No obstante, ahora que ha superado el ecuador de su embarazo, se encuentra mejor y la sonrisa en su rostro denota la felicidad que siente ante lo que está por venir. Su hija nacerá a principios de verano y su hermana Eugenia Osborne fue quien contó cómo iba a llamarse el bebé. Feliz por volver a ser tía, comentó cómo estaba viviendo la familia el embarazo. Para Bertín Osborne será su séptimo nieto, ya que sus hijas mayores tienen tres hijos cada una: Alejandra es madre de Joaquín, de catorce años, y los mellizos Fausto y Valentina, de nueve, mientras que Eugenia tiene a Juan, de ocho años; Sandra, de seis, y Tristán, de cuatro.

VER GALERÍA

Desde que conociera la feliz noticia Claudia no ha dejado de hacer planes con su familia y amigos. A nivel profesional, sigue triunfando con su faceta de coach y en su nueva faceta de colaboradora en el programa de su padre, al que tanto quiere y admira. La escritora ha intervenido en las entregas de la nueva temporada de Mi casa es la tuya, donde, junto a su padre, ha entrevistado en paralelao a algunos de los familiares de los invitados, en el último programa lo hizo a Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey. "Me ilusiona trabajar con mi hija Claudia, incluso me ha sorprendido lo bien que se desenvuelve delante de las cámaras", ha declarado el presentador. La hija pequeña de Bertín Osborne y la fallecida Sandra Domecq se ha incorporado a este formato en el que también trabajó su hermana mayor, Alejandra Osborne, y la exmujer del presentador Fabiola Martínez.

-Claudia Osborne demuestra que está más unida que nunca a su padre

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.