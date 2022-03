Claudia Osborne demuestra que está más unida que nunca a su padre

Claudia Osborne ha empezado el nuevo año encadenando una alegría tras otra. En los próximos meses, la coach y su marido, el empresario José Entrecanales, darán la bienvenida a su primera hija, que se va a llamar Micaela, tal y como contó recientemente la hermana de Claudia, Eugenia Osborne. Además, en el terreno profesional las cosas no le pueden ir mejor. Aunque sigue muy enfocada en su faceta de coach y escritora, Claudia se ha embarcado en un nuevo proyecto con el que está muy emocionada, ya que supone trabajar mano a mano con su padre, Bertín Osborne, al que tanto quiere y admira. "Ayer quedó inaugurada una nueva etapa que me hace tremenda ilusión y por la que estoy muy agradecida: la oportunidad de acompañar a mi padre con algunos de sus invitados en Mi casa es la tuya", ha confesado.

Claudia tiene claro que "cada persona tiene una historia que contar" y, por eso, cree que "cada testimonio y experiencia nos aporta e inspira". "Espero contribuir a que conozcáis un poco mejor la vida de estas personas con las que tengo la suerte de sentarme y estoy encantada de poder conocer un poco más profundamente. ¡Nos vemos de nuevo pronto en nuestras charlas! Gracias por acompañarnos", ha escrito en su cuenta personal, demostrando lo feliz que está con su nueva andadura en televisión.

Precisamente fue durante su 'debut' en Mi casa es la tuya, cuando Claudia protagonizó momentos entrañables con su padre, demostrando que están más unidos que nunca. Se dedicaron abrazos, muchos gestos de cariño y no se soltaron de la mano. Los dos se sentaron en el salón y estuvieron charlando unos minutos, hablando de la nueva casa de Bertín, de la mudanza de Claudia y de su embarazo. "Sueño con el momento de ya no moverme más", confesó sin poder contener la risa. Fue entonces cuando el popular presentador y cantante acarició cariñosamente su 'tripita' y le preguntó cómo lo estaba llevando, a lo que ella respondió: "Con la barrigota creciendo. De la última vez, ¿has visto cómo me ha crecido?".

Haciendo gala del humor que le caracteriza, Bertín dijo: "Tú no has tenido barriga en la vida, y es gracioso porque es como una aceituna. ¿Pero lo estás llevando bien o no?". "Pues mira, el primer trimestre fatal, papá, de verdad.. Ahora ya estoy en la gloria", respondió Claudia con una gran sonrisa después de pasar unos meses con mucho malestar general y náuseas por el embarazo.

Dentro de poco, la hija de Bertín Osborne se convertirá en madre y no puede estar más ilusionada. Claudia ha hablado en alguna ocasión de su "embarazo consciente", compartiendo algunas fotos y vídeos para que sus fans vean cómo va creciendo día a día su barriga. "Buenos días pequeñaja", ha escrito junto a esta imagen de su despertar desde la cama. Claudia siempre ha querido ser madre, pero recientemente dijo que no había sido hasta ahora cuando se sentía preparada. "Después de hacer todo el trabajo de niño interior, porque tenía claro que antes de ser madre quería sanar. Una vez sanada, tuvimos una conversación y a los dos nos hacía ilusión buscarlo después de la boda", dijo la coach, que se siente muy afortunada de haberse quedado embarazada tan rápido.

Están muy unidos

Como decíamos, Claudia y Bertín se adoran. De hecho, durante el programa se dedicaron muchos gestos de cariño y quedó reflejada la buena relación que mantienen. Sin embargo, hace unas semanas se convirtieron en objeto de muchos comentarios. Claudia participó junto a sus hermanas, Alejandra y Eugenia Osborne, en el programa especial Su casa es la suya, donde hablaron sobre su vida, sus recuerdos más emotivos con sus padres... La coach no pudo evitar las lágrimas al al hablar de cómo había sido su infancia sin Bertín, asegurando que empezó a tener relación con él cuando tenía siete años: "Mis puntos más sensibles de la historia de mi vida son cuando él no estaba, son con mi madre", y añadió: "Mi madre tenía el mismo conflicto que nosotras. Le adoraba, era su mejor amigo... y era el peor marido y el peor padre". Sus palabras provocaron un gran revuelo y recibió algunas críticas, por lo que no dudó en pronunciarse a pesar de que es algo que no suele hacer.

"Mi relación con mi padre para mí es muy importante, ambos formamos un gran equipo y estamos unidos, no existe la distancia que se ha querido transmitir", escribió Claudia, añadiendo que: "Los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar, ya lo hemos hecho en privado, como cualquier familia (...) Mi padre es una gran persona y así lo trasladé en la entrevista que yo concedí y la conclusión para mí. Agradezco a las personas que han sabido empatizar y no juzgar". "Cada familia tiene sus asuntos que aprender a gestionar, y nosotros estamos muy unidos y nos queremos mucho", concluyó.

