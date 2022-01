Las lágrimas de Claudia Osborne al recordar las ausencias de su padre, Bertín, durante su infancia

Bertín Osborne ha abierto su corazón para repasar cómo ha sido la relación con sus hijas, a las que adora, a lo largo de su vida. Y qué mejor forma de hacerlo que delante de ellas, de aquellas niñas convertidas en mujeres que nacieron fruto de su amor con la recordada Sandra Domecq. "He sido un padre ausente, pero no despreocupado", reconoce el cantante con sinceridad al hablar de ello. Claudia, la menor de todas, lanzó en septiembre de 2020 el libro Lo mejor de ti: El arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz, donde relataba cómo de pequeña echaba de menos a su progenitor. Sobre esta confesión, el presentador admite que "lo he pasado mal, porque hay cosas que no sabía" tras leer la obra una y otra vez. "Han sido noches duras... nunca me dijeron nada, ni ella ni sus hermanas. Eso me ha matado, de verdad. Sus momentos vitales, que ella se encontraba mal...", reconocía el artista anoche en el especial navideño grabado en su propia casa y conducido por Toñi Moreno.

Narraba Claudia en esas páginas cómo tenía un papá estupendo para toda España, pero que él estaba en Miami mientras ella vivía en Jerez. "Me ha pesado una barbaridad. El tiempo es lo único que no se puede recuperar y lo he perdido mucho con mis hijas", declara Bertin. "Estoy procurando que no me ocurra con mis hijos" Carlos y Kike, apostilla. "No he sido un padre duro, ni tampoco el que aconseja... Lo que he querido es que ellas encuentren su camino... que hicieran lo que les dé la gana... Si te equivocas, te levantas tú... si no puedes, te ayudo yo... y en algunas cosas recurren", explicaba. Mientras, Eugenia Osborne recordaba cómo vivieron en su día la separación de sus progenitores. "Cuando se divorciaron, no noté la diferencia porque mi padre nunca estaba", contaba. Sin embargo, "mi madre nos protegió y nos hizo entender, aceptar o perdonar que él no estuviera todo lo que nos hubiese gustado... y siempre nos decía: vuestro padre, lo primero... y gracias a ella todo siguió".

Alejandra, la mayor de todas, coincide en que "a lo mejor es muy horrible lo que voy a decir, pero no me costó" asumir la ruptura de sus padres "porque él nunca estaba... entonces, no hubo mucha diferencia. Él siempre viajaba, vivía en Miami... Nuestra infancia fue con nuestra madre y en el día a día a él no le veíamos… sí en algún fin de semana, vacaciones..." pero poco más, relataba de forma tajante. En ese instante del programa emitido anoche por Telecinco, tomaba la palabra Claudia y no podía evitar emocionarse hasta las lágrimas. En el libro "no hablé de él sino de mi infancia. Él estaba ausente y me acuerdo de cuándo empezamos a tener relación, que yo tenía siete años... Los puntos sensibles de la historia de mi vida son con mi madre... y para él es darse cuenta todavía más es lo que le pesa tanto", contaba ayer la coach y escritora.

Sobre si hablaron después de todo lo que refleja su obra, Claudia explica que "sí habló conmigo. La verdad es que yo le pedí perdón, porque es mi padre y no quiero hacerle daño nunca.... y él me pidió perdón a mí", decía. "Mi madre lo adoraba, era su mejor amigo, y era el peor marido y el peor padre", señalaba. Mientras, Eugenia contaba que "hicimos limpieza general de la casa y encontramos las agendas. Mi madre escribía en ellas y yo lo leí todo. El ochenta por ciento era sobre mi padre y se lo dije: "oye, he encontrado esto, ¿quieres leerlo?" Y me dijo que no podía, ni ahora ni nunca". Por último, al hablar de la enfermedad de Sandra que le costó la vida a los 51 años, cuenta Bertín que "procuré estar siempre ahí... Ella lo merecía y yo lo quería. Sabía que a ella le gustaba verme, yo iba y ella estaba en la camita... Para mí era muy importante verla", sentenciaba.

