Claudia Osborne y José Entrecanales esperan su primer hijo

Con un breve clip en el que se escuchan los latidos de su bebé. Claudia Osborne ha anunciado así, de esta manera tan tierna, que espera su primer hijo junto a José Entrecanales. “El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino” escribe. Las palabras que añade a continuación, gratitud y alegría, dan una idea sobre el buen momento personal que atraviesa la pareja. La excelente noticia llega apenas dos meses después de su boda, que se celebró el 2 de octubre en Jerez de la Frontera. Este será el séptimo nieto para Bertín Osborne pues sus hijas mayores tienen tres hijos cada una: Alejandra es madre de Joaquín, de 14 años, y los mellizos Fausto y Valentina, de nueve, fruto de su matrimonio con Joaquín Buendía; mientras que Eugenia tiene a Juan, de ocho años, Sandra, de seis (su gemela Valentina falleció poco después de nacer), y Tristán, de cuatro, de su unión con Juan Melgarejo.

Una excelente noticia sin duda con la que dará comienzo a una nueva etapa junto a su marido, con quien se dio el sí en una romántica boda en la que su padre no pudo evitar emocionarse. “Es mi niña pequeña, un poco sí, claro” respondía el artista al finalizar la ceremonia. La tercera hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq y José Entrecanales, primogénito del presidente ejecutivo de Acciona, dieron el paso tras un año de discreta relación acompañados de familiares y amigos que fueron testigos de su felicidad. Por supuesto no faltaron las hermanas de Claudia, Alejandra, Eugenia y Cristina, con quienes tiene una relación muy estrecha. Ellas se habrán alegrado mucho sin duda de esta nueva incorporación a la familia que llegará en 2022, igual que por supuesto el orgulloso abuelo y Fabiola Martínez que, pese a su separación de Bertín, sigue manteniendo una buena relación con sus hijas.

"Me gustaría formar una familia. Me imagino siendo madre, con mis hijos", reconocía Claudia en ¡HOLA! a finales de 2020, un deseo que un año después ha hecho realidad. Después de probar otros caminos profesionales, actualmente está encantada con su trabajo como life coach y con la publicación de su primer libro de autoayuda, Lo mejor de ti. "Estoy viviendo un momento tan dulce y recogiendo tantos frutos que mi padre lo ve y todo esto le hace casi más ilusión a él que a mí", aseguraba entonces.

La coach tiene muy presente a su madre, Sandra Domecq, a la que perdió en 2004 cuando tenía 15 años, en cada minuto de su vida. “Hoy me toca a mí, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo, cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar… Pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo", escribía junto a una foto perteneciente a la boda de sus padres el día de su propio enlace. Ahora Claudia está a punto de cumplir otro de sus grandes deseos también seguro con el recuerdo de su madre en el corazón.

