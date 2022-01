Las hijas de Bertín Osborne recuerdan cómo fue la llegada de Fabiola Martínez a la familia

Bertín Osborne y Fabiola Martínez se sinceraron sobre su reciente separación en el especial navideño de Su casa es la suya, de Telecinco. Recordaron su historia de amor y el momento exacto en el que decidieron poner punto y final a su relación. También confirmaron que no tienen intención de darse una segunda oportunidad, pero que desean que el vínculo tan bonito que han creado en estos años no desaparezca. La expareja se abrió en canal con Toñi Moreno y las hijas mayores de Bertín, Alejandra, Eugenia y Claudia, hicieron lo propio con sus sentimientos. Las tres, nacidas durante el matrimonio del cantante con Sandra Domecq, contaron cómo fue la llegada de Fabiola a la familia hace ya más de dos décadas.

"¿La aceptásteis desde el primer momento? ¿Os costó?", preguntó la periodista de Sanlúcar de Barrameda. Y Alejandra, la primogénita de Bertín y Sandra Domecq, respondió con total sinceridad y sin dudarlo ni un solo segundo. "A mí me costó mucho", reconoció. Eugenia, por su parte, añadió: "Al principio muy bien, pero luego... no fue por ella, fui más yo. Fue justo después de morir mi madre... Pero el tiempo la verdad es que pone todo en su lugar".

Tras estas declaraciones, Claudia recordó que Fabiola llegó a sus vidas en 2001 y su madre falleció tres años después, el 13 de agosto de 2004. "Es que todo pasó... mi madre murió, al poco tiempo se casaron, se quedó embarazada... es que era como mi madre se acaba de morir y mi padre está haciendo una nueva familia", señaló. "Como es normal", puntualizó Alejandra, quien aseguró que Fabiola "se hizo querer, mucho además". Para Claudia "todo era un shock y pasaba muy rápido". "Eso fue muy difícil para todas, para mí también, pero después lo han sabido hacer muy bien", afirmó.

Fabiola también reflexionó sobre su llegada a la vida de Alejandra, Eugenia y Claudia. "Ellas, desde pequeñitas, vivieron una trayectoria un poco complicada, de conocer muchas parejas, vivir con su madre… y todo eso… Cuando yo llego… a lo mejor podía ser una más… ¿por qué implicarse? El cariño se forja poco a poco", declaró. "Estuve embarazada de Kike a la vez que lo estaba Alejandra… eso, que en un principio parecía que iba a ser un punto de choque porque era su primer niño, la atención iba para ese momento, pues lo tuvimos que compartir", dijo. La venezolana, entonces, explicó cómo se fue adaptando a la familia y cómo se forjó el cariño que siente por las hijas de Bertín, y viceversa. "No soy invasiva, no me gusta imponerme… entendía la situación, no intenté meterme en sus vidas, ni ocupar un lugar que no me correspondía".

Los caminos de Bertín y Fabiola se cruzaron en 2001, en un casting al que ella acudió como modelo para participar en el videoclip de una de las rancheras del cantante. Cinco años después, el 10 de junio de 2006, se casaron en la Hacienda de San José, su finca de Sevilla, rodeados de seres queridos. En 2007 dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Kike, y al año siguiente aumentaron la familia con Carlos. A principios de 2021 la pareja anunciaba su separación, pero no el fin de su amor. "Nos queremos por encima de todo", confirmó Bertín. "Nos llevamos bien y a mí me gustaría mantener ese vínculo tan bonito", deseó Fabiola.

