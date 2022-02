Claudia Osborne debuta en televisión de la mano de su padre, Bertín Osborne

Claudia Osborne está viviendo un momento muy dulce en todos los ámbitos de su vida. En el terreno personal, espera con ilusión la llegada de su primera hija, Micaela, fruto de su matrimonio con el empresario José Entrecanales. A nivel profesional, sigue triunfando con su faceta de coach y tiene entre manos un proyecto muy especial y familiar. A sus 33 años, debutará en la pequeña pantalla de la mano de su padre, Bertín Osborne. Claudia intervendrá en algunas entregas de la nueva temporada de Mi casa es la tuya, donde, junto a su padre, entrevistará en paralelo a los familiares de los invitados. "Me ilusiona trabajar con mi hija Claudia, incluso me ha sorprendido lo bien que se desenvuelve delante de las cámaras", ha declarado el presentador.

- Bertín Osborne cuenta cómo se encuentra tras sufrir las secuelas del covid

VER GALERÍA

La hija pequeña de Bertín Osborne y la fallecida Sandra Domecq se incorpora a un formato en el que también ha trabajado su hermana mayor, Alejandra Osborne, y Fabiola Martínez, la ya expareja del cantante. El programa regresa este lunes a Telecinco, a las 22:00 horas, con la entrevista más personal de Ana Obregón tras el fallecimiento de su hijo. La actriz de series como Ana y los siete ha confesado que ha sido "la entrevista más difícil de mi vida" y el presentador, por su parte, ha asegurado "sentirse agradecido de que haya confiado en mí para contar la historia de su hijo".

VER GALERÍA

El fichaje de Claudia por Mi casa es la tuya abre un nuevo capítulo en su vida y en la de su padre. Hace unos meses, la coach recordó en el programa especial Su casa es la suya, presentado por Toñi Moreno, cómo había sido su infancia con la ausencia de su padre. Sus palabras provocaron todo tipo de opiniones, por eso decidió pronunciarse para zanjar la polémica. "Mi relación con mi padre para mí es muy importante, ambos formamos un gran equipo y estamos unidos, no existe la distancia que se ha querido transmitir. Los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar, ya lo hemos hecho en privado, como cualquier familia", dijo.

- Claudia Osborne presume de sus primeras curvas premamá

- Las hijas de Bertín Osborne recuerdan cómo fue la llegada de Fabiola Martínez a la familia

"La entrevista es el resultado de una grabación editada, donde no se emitió mi testimonio al completo, sin y saber que esto iba a ser así. Mi padre es una gran persona y así lo trasladé en la entrevista que yo concedí y la conclusión para mí. Agradezco a las personas que han sabido empatizar y no juzgar", añadió. "Cada familia tiene sus asuntos que aprender a gestionar, y nosotros estamos muy unidos y nos queremos mucho", finalizó.

VER GALERÍA

En aquella entrevista con Toñi Moreno, Bertín confesó cuáles habían sido sus puntos débiles como padre. "Lo único que no se puede recuperar es el tiempo y yo he perdido el tiempo con mis hijas y es lo que estoy procurando que no me ocurra con mis hijos, con mis hijas claro que lo perdí, me arrepiento", reconoció. "No he sido un padre duro, he sido un padre ausente, me pesa una barbaridad", lamentó. Pese a ello, el cantante y sus hijas disfrutan ahora de una excelente relación y muy pronto veremos a Claudia trabajando codo con codo con su padre, a quien muy pronto hará abuelo de nuevo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.