Ana Obregón y Bertín Osborne recuerdan su breve idilio de juventud

Ana Obregón está aprendiendo a vivir tras la muerte de su hijo, Aless Lequio. El próximo mes de mayo se cumplirán dos años de su fallecimiento. Ha sido el golpe más duro de su vida y la actriz abre de nuevo su corazón a Bertín Osborne en una nueva entrega de su programa Mi casa es la tuya. La presentadora se sincera en una entrevista en la que le contará cómo se siente y en la que incluso emocionará hasta el presentador con sus palabras. "Quizá es la entrevista más difícil de mi vida", le dice la presentadora de las campanadas a Bertín. Y él le pregunta cómo te encuentras y ella contesta: "Estoy, que no es poco".

"He sido fuerte cuando mi hijo me necesitaba, ahora no", admite, mientras el presentador no puedo evitar emocionarse al escuchar un testimonio tan duro como "Bertín, yo me perdono la vida todos los días". En ese momento es cuando el exmarido de Fabiola Martínez se ha puesto a llorar y ambos se han fundido en un emotivo abrazo con el que el presentador ha querido tramsmitirle su comprensión y todo su cariño.

Pero no todo son lágrimas a lo largo de la entrevista, también hay momentos de mucha diversión en los que veremos a la actriz reír y hacer gala de esa simpatía que todos recordamos. El presentador recuerda el romance que mantuvieron él y Ana Obregón hace más de cuatro décadas. "Ella y yo hemos salido juntos", asegura en el adelanto del programa en el que habla de cómo surgió la chispa entre ellos, a lo que ella le responde: "Es una historia que no se ha contado nunca". "Nos enrollamos, pero fue cuando teníamos 22 años”, señaló el propio artista cuando él hacía sus primeros pinitos encima de los escenarios y ella probaba suerte en el mundo de la interpretación. Un año después de su breve romance con Ana Obregón, el presentador se casó con su primera mujer, Sandra Domecq, madre de sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia.

No es la primera vez que Ana Obregón concede una entrevista a Bertín, en el año 2016 cuando la mayor tragedia de su vida no había ocurrido, la protagonista de Ana y los siete le invitó a su casa de La Moraleja, en la que habló de las anécdotas más divertidas de su vida, de su hijo Aless y de cómo era su relación con su hermano Clemente, hijo de Antonia Dell'Atte y Alessandro Lequio. Entonces su madre no se encontraba bien, y ella protagonizaba la comedia Sofocos plus. "Actualmente no estoy bien, sería genial hacer un drama, pero estamos haciendo una comedia para hacer reír a la gente y es difícil hacer reír cuando tienes ganas de llorar, cuando llega el momento en que nos aplauden me voy corriendo a llorar, porque no estoy bien” explicaba. La madre de Ana Obregón falleció cinco años después, en mayo de 2021.

