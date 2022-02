Bertín Osborne cuenta cómo se encuentra tras sufrir las secuelas del covid

Loading the player...

Bertín Osborne preocupó mucho a sus seguidores al revelarles, a principios de febrero, que no se sentía nada bien tras haber superado el COVID-19. "En las últimas dos semanas he tenido momentos en los que lo he pasado fatal, porque estaba que me caía de cansancio. Las próximas dos semanas he decidido parar, parar porque no me encuentro bien", explicó el presentador, quien tuvo que cancelar un concierto debido a las secuelas de la enfermedad. Afortunadamente, Bertín se encuentra mucho mejor. Él mismo ha contado cómo está y cómo ha pasado estas semanas. Además, se ha pronunciado sobre la recuperación de su amigo Antonio Resines y sobre el nombre que su hija Claudia ha escogido para su bebé. Dale al play y no te lo pierdas.

