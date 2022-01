Así de contundente se muestra Claudia Osborne para hablar de la relación con su padre

El pasado fin de semana, Bertín Osborne fue el gran protagonista del programa especial Su casa es la suya, donde abrió las puertas de su casa en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira para recibir a Toñi Moreno. El popular cantante y presentador hizo un repaso de su vida y mostró su lado más personal junto a su familia, haciendo balance de todo lo que ha vivido a lo largo de estos años. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó su hija pequeña, Claudia, quien no pudo evitar las lágrimas al hablar de cómo había sido su infancia sin su padre. La coach recordó que empezó a tener relación con él cuando tenía siete años: "Mis puntos más sensibles de la historia de mi vida son cuando él no estaba, son con mi madre". Bertín confesó que lo había pasado muy mal leyendo el libro que ha escrito su hija: "Hay cosas que no sabía (...) Han sido noches duras. Nunca me dijeron nada, ni ella ni sus hermanas. Eso me ha matado, de verdad", decía visiblemente emocionado.

- Un año de grandes cambios para Alejandra, Eugenia y Claudia, las hijas de Bertín Osborne

VER GALERÍA

Después de leerlo, padre e hija tuvieron una conversación y Claudia contó fue. "Yo pidiéndole perdón, porque es mi padre y no quiero hacerle daño nunca jamás, y él pidiéndome perdón...", dijo durante el programa rompiendo a llorar. En ese momento, Toñi Moreno hizo referencia a la "maravillosa obra que hizo vuestra madre" y "cómo contribuyó a que seáis tan fantásticas con vuestro padre. "Mi madre tenía el mismo conflicto que nosotras. Le adoraba, era su mejor amigo... y era el peor marido y el peor padre", dijo Claudia.

- Las hijas de Bertín Osborne recuerdan cómo fue la llegada de Fabiola Martínez a la familia

Estas palabras han provocado todo tipo de opiniones y en estos últimos días, la hija pequeña de Bertín ha sido duramente criticada. Tanto, que ha decidido dar un paso al frente y hablar, algo muy poco habitual en ella ya que no le gusta pronunciarse sobre estos temas tan personales. "Estoy recibiendo muchos mensajes a raíz de un programa de televisión y quiero compatir con vosotros mi sentir, antes de cerrar este tema y no volver a pronunciarme, ya que no es mi intención participar en este tipo de contenidos", comienza diciendo la coach.

VER GALERÍA

"Mi relación con mi padre para mí es muy importante, ambos formamos un gran equipo y estamos unidos, no existe la distancia que se ha querido transmitir", insiste Claudia, que explica que: "Los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar, ya lo hemos hecho en privado, como cualquier familia". En un sincero texto que ha compartido en sus stories, la hermana de Alejandra y Eugenia Osborne afirma que: "La entrevista es el resultado de una grabación editada, donde no se emitió mi testimonio al completo, sin y saber que esto iba a ser así. Mi padre es una gran persona y así lo trasladé en la entrevista que yo concedí y la conclusión para mí. Agradezco a las personas que han sabido empatizar y no juzgar".

- Las lágrimas de Claudia Osborne al recordar las ausencias de su padre durante su infancia

VER GALERÍA

- Claudia Osborne cuenta cómo lleva su embarazo: 'Estoy pasando un primer trimestre complicado'

Sus palabras más contundentes

"Cada familia tiene sus asuntos que aprender a gestionar, y nosotros estamos muy unidos y nos queremos mucho. Os deseo lo mejor en este nuevo año que comienza", concluye. Parece que Claudia ha recibido muchísimos mensajes desde que se emitió el especial Su casa es la suya, y ha querido responder a uno en concreto mostrándose de lo más tajante. "Yo hablaré de mi vida lo que me de la real gana, porque por algo es mía. Si piensas que por haber visto un programa (editado y sacado de contexto) tienes derecho a darme consejos maternalistas, estás muy equivocada (...) Piénsatelo mucho antes de escribir tan a la ligera a personajs que ni te conocen, ni les importa tu opinión, ni quieren tus consejos".

Claudia Osborne se sincera sobre su embarazo: "Estoy pasando un primer trimestre complicado"

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.