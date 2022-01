Un año de grandes cambios para Alejandra, Eugenia y Claudia, las hijas de Bertín Osborne

El 2021 ha sido un año muy intenso para la familia de Bertín Osborne. El pasado mes de enero, el popular presentador y su mujer, Fabiola Martínez, anunciaron que habían decidido separarse después de 20 años juntos. La noticia sorprendió a todos y no fue una decisión fácil, pero sí meditada, consensuada y amistosa, tal y como aseguró el propio Bertín. El presentador de Mi casa es la tuya y la modelo venezolana pusieron fin a su historia de amor, pero siguen manteniendo muy buena relación principalmente por el bien de sus hijos, Carlos y Kike, cuyo bienestar es lo más importante. La vida de Bertín ha dado un giro radical en estos meses, pero también la de sus hijas mayores, Alejandra, Eugenia y Claudia, que han experimentado grandes cambios, protagonizando separaciones, bodas, embarazos y nuevos proyectos con los que están muy ilusionadas.

La doble felicidad de Claudia

La hija pequeña de Bertín Osborne contrajo matrimonio con José Entrecanales el pasado 2 de octubre en una romántica ceremonia que tuvo lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz). La coach y el empresario vivieron un día inolvidable rodeados de sus familiares y amigos más cercanos con los que, a pesar de la pandemia, pudieron brindar por su amor como habían soñado. Tras darse el 'sí, quiero', se fueron de luna de miel a África y después hicieron una escapada romántica a Valldemossa, en Mallorca, acompañados de algunos miembros de la familia Entrecanales. Hace unas semanas, Claudia confesó que su mayor deseo para el 2022 era convertirse en madre. "Espero que así sea, cuando Dios quiera. Los dos tenemos muchas ganas. Aparte, yo no tengo tiempo que perder...", dijo. Pocos días después, anunció que su sueño se había hecho realidad. "Estoy felicísima, es un poco pronto aún, pero no he podido evitar compartirlo. Me siento superagradecida porque haya decidido venir tan pronto y tengo muchas ganas de disfrutar y de vivir a tope esta nueva etapa", dijo la futura mamá en declaraciones exclusivas a ¡HOLA!.

La noticia, que llegó dos meses después de su boda, ha llenado de alegría a toda la familia. "El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino", escribió en sus redes sociales para que todos sus fans pudieran escuchar el latido de su corazón. Será el séptimo nieto para Bertín Osborne, ya que sus hijas mayores tienen tres hijos cada una: Alejandra es madre de Joaquín, de 14 años, y los mellizos Fausto y Valentina, de nueve, fruto de su matrimonio con Joaquín Buendía; mientras que Eugenia tiene a Juan, de ocho años, Sandra, de seis, y Tristán, de cuatro, de su relación con Juan Melgarejo. "Estoy encantado", decía recientemente el futuro abuelo, asegurando que: "José es un chaval fantástico y a Claudia le va a venir fenomenal".

Nueva vida de soltera para Eugenia

Para Eugenia Osborne también ha sido un año de muchos cambios. El pasado mes de julio anunció el final de su matrimonio de catorce años con Juan Melgarejo después de catorce años juntos y diez de matrimonio. "Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto", decia en un comunicado que publicó en sus redes sociales, afirmando que: "Entre Juan y yo permanecerá siempre nuestro cariño, amistad y profundo respeto. Es un hombre y padre maravilloso (...) Por encima de todo, nuestra prioridad siempre será el bienestar, educación y amor hacia nuestros tres hijos". La hija de Bertín Osborne decidió entonces cambiarse de casa y ya ha mostrado algunos rincones de su nuevo hogar. Además, está volcada en su trabajo no solo con sus consejos de coaching y nutrición en sus redes sociales, sino también con la nueva aventura empresarial que comenzó durante el confinamiento: Home O’Clock, su propia línea de ropa y menaje para el hogar.

En su última entrevista con ¡HOLA!, Eugenia Osborne hizo balance de la situación en la que se encuentra, asegurando que: "Este año y el que viene creo que van a ser años de muchas primeras veces". Respecto a cuál es el deseo que pide para el 2022, lo tiene claro: "Deseo tiempo para mis hijos y para mí". La psicóloga y coach es consciente de que ha empezado un nuevo capítulo de su vida y cree que "el mayor reto al que me enfrento el próximo año va a ser la soledad".

El cambio de rumbo de Alejandra

Por su parte, la hija mayor del presentador de Mi casa es la tuya se encuentra en un momento muy especial para ella. Hace un par de años decidió dar un giro radical a su faceta profesional y probar con "lo que siempre me ha encantado, que es la creatividad en general". A Alejandra le encanta "desde la decoración hasta decidir la imagen corporativa de una empresa, o hacer una sesión de fotos para la imagen de una marca". "Me gusta hacer muchas cosas y, sobre todo, probar y aprender", contaba en las páginas de ¡HOLA!. En su perfil de las redes sociales se define como "directora de arte" y su filosofía es muy clara: "Te ayudo a expresar visualmente la esencia de tu proyecto". Su último trabajo ha sido para el restaurante La Coartada, en Sevilla, que ha definido como algo "nuevo e ilusionante". "¡No he podido disfrutar más! He trabajado con gente maravillosa, ¡qué suerte tengo!", ha escrito en sus redes dando las gracias a "todos por hacerlo tan fácil y divertido". "Mi trabajo", "disfrutando la vida" y "el amor es lo único que crece cuando se reparte", ha escrito en su post. Además, Alejandra Osborne también ha intervenido en el programa de su padre en Canal Sur, El show de Bertín: "También he probado en el mundo de la televisión y me está gustando. Quién sabe si también lo llevo en las venas...", nos decía.

Claudia, Eugenia y Alejandra están muy unidas y forman una piña junto a su otra hermana por parte de madre, Ana Cristina Portillo, con la que han llegado a protagonizar una campaña de moda. Alejandra nos contaba que no ve a sus hermanas tanto como le gustaría, ya que ella vive en Sevilla "pero hago lo que puedo para verlas lo más posible". "Tenemos un chat de hermanas y, cuando entre ellas se escriben, porque han quedado, yo lo leo desde Sevilla ¡y me subo por las paredes de la envidia!", confesaba entre risas. "Mis hermanas son mi gran apoyo".

