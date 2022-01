Bertín Osborne pasó solo la Navidad tras dar positivo en coronavirus

Bertín Osborne está pasando una Navidad totalmente diferente a la que está acostumbrado. Solo, pero habiendo celebrado una cena con su familia solo unos días antes para el programa Su casa es la suya, con Toñi Moreno. En este espacio televisivo, emitido el día de Navidad, estuvieron Fabiola Martínez, los dos hijos que tiene con el cantante, además de Eugenia, Alejandra y Claudia Ortiz Domecq, fruto de la relación del artista con Sandra Domecq. Tres días después conocemos que el intérprete de Yo debí enamorarme de tu madre ha pasado el coronavirus en estos días, por lo que tuvo que aislarse por precaución, aunque por suerte no ha enfermado.

- Las hijas de Bertín Osborne recuerdan cómo fue la llegada de Fabiola Martínez a la familia

VER GALERÍA

Bertín Osborne ha explicado en una llamada con Telecinco que lo ha pasado sin apenas síntomas, pero que ha estado de cuarentena y ahora que ya ha sido dado de alta aún tiene algo de tos. "Me ponían la comida en la cocina y se iban", ha comentado, revelando que ha pasado Nochebuena y Navidad solo, aunque ya ha podido salir de su reclusión y estaba dando una vuelta en el momento de la llamada. "Aquí en casa, aburrido, todavía con un poco de tos. Ordenando y organizando la casa, me he dedicado a la limpieza", ha revelado el artista, que más de una vez se ha sincerado sobre sus manías en lo que respecta al higiene del hogar. "He tirado dos contenedores de cosas", ha contado sobre cómo ha pasado los diez días de confinamiento.

Durante su entrevista con Toñi Moreno y con la presencia de su familia, Bertín Osborne no tuvo miedo en sincerarse sobre su relación con sus hijas o con Fabiola durante la cena. "He sido un padre ausente, pero no despreocupado", reconocía el cantante con rotundidad. Claudia, la menor de sus hijas, lanzó en septiembre de 2020 el libro Lo mejor de ti: El arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz, donde explicaba en primera persona cómo de pequeña echaba de menos a su progenitor. "Lo he pasado mal, porque hay cosas que no sabía", confesaba el artista tras leer la obra una y otra vez. "Han sido noches duras... nunca me dijeron nada, ni ella ni sus hermanas. Eso me ha matado, de verdad. Sus momentos vitales, que ella se encontraba mal...", reconocía el cantante en el especial navideño grabado en su propia casa y conducido por Toñi Moreno.

VER GALERÍA

- Primeras palabras de Claudia Osborne tras anunciar que está embarazada

Con su simpatía habitual, Bertín ha explicado también que en el momento de la llamada se encontraba tirado en medio del monte "bajo una encina", porque el coche en el que habían llegado se había estropeado y estaban intentando arreglar el motor con sus propias manos. El cantante estaba disfrutando ahora de su nueva libertad, tras haber superado el COVID, en la compañía de sus primos, pero no ha compartido quién le acompañará en Nochevieja.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.