La reaparición de Bertín Osborne, en buena forma y comiendo cochinillo tras el 'infierno' vivido por su estado de salud

Fuerte como un roble y con una sonrisa de oreja a oreja, Bertín Osborne ha reaparecido nuevamente y en buena forma tras unos últimos meses donde su estado de salud ha generado cierta alarma y preocupación. Desde principios de año, el artista tuvo que hacer frente a una enfermedad enquistada que él mismo tachó de "infierno", provocándole unas secuelas que poco a poco parece ir dejando atrás para poder así retomar felizmente y por completo su vida normal.

El cantante, gran amante de la gastronomía nacional y un todo un cocinillas cuando le dejan, acudía a almorzar a una popular venta de la localidad gaditana de Medina Sidonia. "Hemos tenido la grata visita de Bertín Osborne a nuestro restaurante, saboreando entre otras cosas nuestro cochinillo", señalaban desde el propio establecimiento llamado Ventorrillo el Carbón, cuyos responsables daban las gracias al presentador por su estancia allí.

El intérprete de Como un vagabundo posaba acompañado en esta imagen que fue tomada el viernes 22 de marzo a las dos y once minutos de la tarde, vestido con jersey verde, polo azul, camiseta blanca, pantalones vaqueros, zapatos marrones, bufanda y las gafas puestas. Se trata un local ubicado en la comarca de la Janda que es muy del gusto de la familia, puesto que sus hijas Eugenia y Claudia Osborne ya comieron allí en agosto de 2022 cuando fueron junto a su hermana Ana Cristina Portillo.

El conductor de El show de Bertín, al que seguimos viendo todos los viernes por la noche en Canal Sur con su programa, ha tenido que lidiar con un covid persistente en este primer trimestre de 2024. Alejandra, su primogénita, contó primero en diciembre que estaba siendo algo "muy fastidioso" para su padre, aunque parecía que iba saliendo adelante. Posteriormente, la cosa se complicó cuando Osborne tuvo que cancelar un concierto en Alicante previsto para el 8 de enero.

Entonces, pospuso dicho recital en la ciudad levantina, que finalmente sí pudo celebrar el 4 de febrero y donde reconoció ante su público lo que había sufrido: "Me levantaba y me caía. Nunca he estado tan mal. Para mí es muy bonito y especial volver aquí renacido porque, de verdad, os tengo que decir que lo he pasado fatal". Efectivamente, tal y como les contó ¡HOLA! hace solo unos días, las secuelas del covid-19 le provocan "un cansancio enorme y ha adelgazado bastante pero, finalmente, está mejorando".

Según relataban, al principio "le atiborraron de medicamentos en dos tandas largas y fuertes". Por ello, "en cuanto cesaba con el tratamiento, su salud volvía a resquebrajarse". Una afección con la que ha encadenado desde la infección de las vías respiratorias a las migrañas, la faringitis… y "una tos horrible que le dejaba el pecho y la garganta completamente destrozados". Todo ello sumado al estrés y la ansiedad de no recuperarse nunca del todo, "le afectaron al ánimo", apostillaban.

Hace casi dos meses, el cantante compartía su último mensaje en redes sociales y sus palabras aludían a Gabriela Guillén, tras el robo del carrito del bebé que esta denunció haber sufrido. Entonces comenzaron a circular todo tipo de especulaciones, algunas relacionadas con la prueba de paternidad de Bertín con respecto al pequeño. Sin embargo, fue el propio cantante quien quiso responder rotundo al desmarcarse de dicho incidente.

