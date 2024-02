Gabriela Guillén desvela la discusión por la que rompió con Bertín Osborne y aclara las transferencias que ha recibido del cantante

Gabriela Guillén ha hablado como nunca. Desde que salió a la luz la noticia de que la empresaria esperaba un hijo con Bertín Osborne, se ha convertido en una de las protagonistas de los titulares de los medios de comunicación. Hace dos semanas, tras dar a luz a su primer hijo el 31 de diciembre, la modelo rompió su silencio y dio una de sus primeras entrevistas en televisión para hablar largo y tendido sobre todo lo que ha ocurrido durante estos meses. Esta semana, Gabriela se ha sentado nuevamente para aclarar algunos temas, como la demanda de paternidad que ha puesto contra el cantante recientemente, su duro embarazo que casi termina con su vida, o las ayudas económicas que ha recibido. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el momento exacto en el que terminó su relación con el artista.

“Estábamos juntos; de hecho, muchas personas nos vieron juntos. Estábamos bien, y cuando me despedí, lo hice con un 'te quiero' y un abrazo, pero luego ya fue el huracán”, ha comenzado relatando Gabriela Guillén en ¡De viernes!. La modelo ha expresado que la ruptura de la historia de amor que mantenía con Bertín Osborne se produjo tras la fiesta de cumpleaños de ‘El Turronero’, la cual congregó a una multitud de rostros conocidos el pasado mes de julio en Sevilla. Al cabo de varios días de la celebración del gran evento, tras una discusión por el nombre del pequeño o pequeña, la pareja puso fin a su relación.

Previamente a que se produjera la trágica ruptura, la pareja disfrutó de la Feria de Sevilla. “Estábamos muy bien en la feria de Sevilla; él me decía que no asistía a estos eventos y que lo hacía por mí, porque me hacía ilusión, por eso me regaló el vestido flamenca. Le hacía ilusión a él. Era la primera vez que yo iba. Estuvimos muy bien en una caseta. Mira la foto, con los caballos también. Él estaba agobiado por la gente que había, pero no conmigo”, ha continuado diciendo la modelo, mostrando en su entrevista grabada una fotografía en la que se le puede observar disfrutando junto a Bertín de una de las fiestas más populares de la ciudad de andaluza.

A lo largo de estas semanas, se ha especulado mucho sobre la cantidad económica que Bertín Osborne habría transferido a Gabriela Guillén, un tema que hasta el momento había permanecido en la sombra. Sin embargo, la modelo ha aprovechado para sincerarse sobre el dinero que ha recibido por parte del cantante. “Con el propósito de ayudarme han sido dos ingresos con el tema del embarazo”, ha empezado diciendo, aclarando que únicamente ha recibido dos transferencias, con el único objetivo de poder mantenerse económicamente mientras gestaba al hijo que ella ha asegurado que es del artista. “Yo no tengo que explicar en una relación cuánto me ha dado él y cuánto le he dado yo. Hacienda no me está pidiendo explicaciones. Ha habido otras transferencias, pero no tengo que dar explicaciones. Yo también le he hecho regalos, pero no lo voy a decir”, ha terminado revelando.

Durante los nueve meses de embarazo, la empresaria acudió muchas veces al hospital. "He ido a urgencias muchas veces por ataques de ansiedad. Temía por la vida de mi hijo". Gabriela también ha contado que sufrió muchas taquicardias y episodios en los que los nerviosa la asaltaban constantemente. "Me daban taquicardias y me tuvieron que dar medicación para tranquilizarme". Fueron unos meses muy duros para ella. "Pasar el proceso de embarazo ya requiere de cambios importantes y la actitud de Bertín de no querer hablar me ha dificultado mucho las cosas".