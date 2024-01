Gabriela Guillén cuenta qué espera de la llamada de Bertín Osborne

Después de nueve meses imaginando cómo sería su bebé y qué sentiría teniéndolo en brazos por primera vez, el deseo de Gabriela Guillén se cumplió el pasado 31 de diciembre con la llegada de su primer hijo. Tres días después ¡HOLA! publicaba en exclusiva una entrevista de Bertín Osborne en la que aún no conocía el nacimiento del pequeño y en la que aseguraba cómo iba a actuar: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré". Tras estas declaraciones, la empresaria paraguaya ha guardado silencio hasta hoy, que ha entrado en directo en Así es la vida, el programa presentado por Sandra Barnera para contar cómo se encuentra.

Esta semana ¡HOLA! volvía a hablar con Bertín Osborne por el fallecimiento de su amigo Paco Arévalo a los 76 años en su casa de Valencia y su comentada ausencia en el funeral, ya que se encontraba aislado tras dar positivo en Covid. Era durante esta entrevista, una vez que el artista ya conocía en nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, cuando el cantante contestaba a las preguntas y le deseaba 'todo, todo, lo mejor' a la modelo y confesaba que aún no hablado con ella. Unas declaraciones que la propia empresaria ha confirmado durante su conversación con el citado programa de Telecinco donde ha asegurado que está muy dolida.

Tras emitir un contundente comunicado en el que pedía respeto para ella y su familia porque se sentía 'acosada', alrededor de las cinco de la tarde de este jueves, ha concedido unas nuevas declaraciones a las puertas de su casa de Madrid donde ha asegurado que está tranquila y lo único importante para ella es su hijo: "Estoy centrada en mi bebé y que esté bien de salud y enamorada. Le veo su carita y se me pasan todos los males".

Durante esta entrevista, Sandra Barnera le pedía a la reportera que le preguntara si ha vuelto a hablar con Bertín Osborne y cómo es su actual relación. Una cuestión que ha contestado, muy tajante, que no tiene nada que decir sobre él: "A mí no me ha llamado nunca. Ni espero que lo haga, ya para qué. No entiendo cuál es la finalidad de la llamada si no es para pedirme perdón. El daño ya está hecho".

Vestida con un look informal en tonos azules y con unas gafas de sol que no permitían ver sus ojos, ha querido aclarar la polémica de la prueba de paternidad, ya que ella está convencido de quién es el progenitor de su bebé — del que no ha querido desvelar su nombre porque prefiere mantenerlo en la intimidad — y tal y como ha asegurado no tiene ningún miedo a que se realice, pero sí que le provoca esta situación un profundo desazón porque se pone en duda su palabra: "En el momento que lo pide está dudando de mí, pero yo no tengo ningún problema en hacerla. No me la ha pedido y no he hablado con él".

Antes de despedirse de la reportera y cruzar el umbral de su casa, se ha deshecho en halagos sobre su recién nacido y confesando que a pesar de estar muy cansada, se encuentra en un momento muy feliz con su bebé: "Estoy enamorada de mi hijo. Es lo más bonito que tengo y la verdad es que por él merece todo la pena". E incluso ha dejado la puerta abierta a una posible exclusiva en un plató de televisión: "Puede ser que sí, puede ser que no. Estoy en mi derecho de hablar lo que quiera, pero de momento no me siento preparada".

