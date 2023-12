Bertín Osborne explica el motivo por el que la fundación que creó ya no llevará su nombre El cantante también ha desvelado la causa de su ausencia en los Premios Dona2, organizados por Fabiola Martínez

Fabiola Martínez ha vivido una jornada muy especial ejerciendo de anfitriona en la primera edición de los premios Dona2. Unos galardones solidarios y promovidos por la fundación Bertín Osborne para "fomentar las cualidades humanas que nos conectan con nosotros mismos y con los que nos rodean". El gran ausente de esta tarde mágica en la plaza Colón ha sido el cantante y presentador, que a pesar de no haber podido asistir físicamente, sí lo ha hecho de forma virtual, ya que han emitido un vídeo suyo explicando los motivos de su falta. También ha aprovechado para dar las gracias a todos los asistentes por su apoyo y anunciar personalmente que la fundación ya no llevará su nombre. ¿Quieres conocer el motivo de esta importantísima decisión? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

