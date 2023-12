Fabiola Martínez, anfitriona de una noche inolvidable para su fundación, entre amigos y con la aparición de Bertín Osborne

En plena cuenta atrás para las navidades, Fabiola Martínez ha vivido una tarde de magia y solidaridad entre amigos. La modelo y presentadora venezolana ha ejercido de anfitriona en la primera edición de los premios Dona2, promovidos por la fundación Bertin Osborne y creados para "fomentar las cualidades humanas que nos conectan con nosotros mismos y con los que nos rodean". En la plaza de Colón se ha llevado a cabo la entrega de los galardones a personas inspiradoras con Laura Sánchez como maestra de ceremonias y con la presencia virtual de Bertín Osborne.

-Un orgulloso Bertín Osborne le enseña a su nieta, de año y medio, las tradiciones familiares

-Las hijas de Bertín Osborne reaparecen juntas en medio de la polémica y aclaran cómo es su relación con Fabiola

Mediante un vídeo, el cantante y presentador ha dado las gracias a todos los asistentes por su apoyo y ha explicado que los numerosos compromisos profesionales que tiene en vísperas de Navidad le han impedido estar en Madrid para entregar los galardones y anunciar personalmente que comienza una nueva era en la fundación con su cambio de nombre. "Es una decisión que hemos tomado Fabiola y yo. En vez de llamarse como yo, se va a llamar Kike Osborne porque él es el motor de lo que está pasando", ha indicado.

Fabiola, por su parte, ha indicado que se trata de un cambio que estaban meditando desde hacía tiempo: "Desde hace tiempo veníamos planificando un poco este cambio, estábamos esperando que se acercará más la mayoría de edad de Kike [...] Nosotros poco a poco hemos ido intentando que Kike, que es la esencia y el alma de la Fundación y de todo lo que hacemos en la Fundación, cada vez tuviera un poquito más de presencia".

-Fabiola Martínez sobre la próxima paternidad de Bertín: 'Mi labor es que mis hijos tengan vínculo con la criatura que viene'

De esta manera ha dejado claro que el cambio no corresponde a ningún conflicto con su exmarido, que sigue siendo vicepresidente del Patronato y está implicado en los proyectos que llevan a cabo. Ha resaltado que Bertín no ha acudido porque no han podido cuadrar agendas y ha resaltado lo bien que se llevan. "La relación es maravillosa, no lo dudéis, es el padre de mis hijos, es la persona con la que he compartido, no digo la mitad de mi vida, pero casi la mitad de mi vida o sea me llevo fenomenal con él", ha indicado.

También ha explicado por qué las hijas del cantante, las tres hermanas mayores de Kike y Carlitos, no la han acompañado en una noche tan importante: "Eugenia está de viaje, Alejandra en Sevilla y Claudia con la barriga muy avanzada, le resulta ya muy pesado ir a eventos". Cabe recordar que la coach cuenta los días para dar la bienvenida a la pequeña Violeta, cuyo nacimiento está previsto para antes de que finalice el 2023.

A su llegada, Fabiola ha reconocido estar "super nerviosa" al tratarse de un día "importantísimo" en el que se materializa una iniciativa que ha puesto en marcha desde cero sola con su equipo. La modelo ha estado rodeada de una larga lista de rostros conocidos como Elsa Anka; Samantha Vallejo-Nágera; José Luis López 'El Turronero'; Mónica Hoyos; Grecia Castta; Boris Izaguirre; Alonso Caparrós y Astrid Klisans. Los grandes protagonistas han sido los premiados, entre los que se encontraban Tomás Páramo, que ha ido acompañado de María García de Jaime; Anne Igartiburu; María León; y Teresa Ribó, madre de las Pombo, que ha ido con su marido Vituco y con Gabriela Toral, a la que consideran una hija más.

-Conoce a los siete nietos de Bertín Osborne: de Micaela a Joaquín, de 1 y 16 años respectivamente

En 2009, tras el nacimiento de su primer hijo en común, Bertín y Fabiola pusieron en marcha la fundación Bertín Osborne con el objetivo de ser referente para las familias de personas con discapacidad; cubrir todas las necesidades de las familias en su día a día; ser ejemplo de innovación para otras entidades; ayudar a generar un gran impacto social así como ofrecer a la persona con discapacidad su espacio y autonomía a través de la formación y la información de sus familiares. Desde entonces no han dejado de poner en marcha iniciativas con las que poco a poco ha ido creciendo este organismo que ahora inicia una nueva etapa.