Fabiola Martinez asegura que el propio Bertín Osborne le contó que iba a ser padre

Todas las miradas están puestas en el entorno de Bertín Osborne tras conocerse que va a ser padre por sexta vez a los 69 años. El cantante espera su primer hijo en común con María Gabriela Guillén, empresaria con la que ha mantenido durante un año una relación "fantástica e intermitente", según ha confirmado en Y ahora Sonsoles. Sus esperadas palabras se han producido en una intervención telefónica mientras su exmujer estaba siendo entrevistada en el plató. "No tengo por qué estar mal. Me lo dijo él, me lo contó. Me eché a reír y no le eché la bronca en absoluto. Creo que ha pecado de confiar y hasta ahora le había funcionado su manera de hacer las cosas", ha indicado Fabiola Martínez sobre cómo se siente y cómo se enteró de la noticia.

En esta nueva etapa, Fabiola ha adelantado que pondrá de su parte para que Kike (16) y Carlitos (14), los hijos que tiene con Bertín, "tengan un vínculo con esta criatura que viene". Respecto a las tres hijas mayores del artista, con las que ella siempre ha tenido y tiene una gran sintonía, opina que la nueva situación para ellas "no es fácil". Cree que Alejandra, Eugenia y Claudia están "sorprendidas, como todos" y considera que también podrían estar "preocupadas por el futuro, por no saber qué va a pasar, cómo se va a desarrollar todo esto, cómo va a ser la postura de Gabi.. Que eso es importante, porque formará parte de su vida esté o no presente en el día a día". Por el momento, ellas han evitado pronunciarse públicamente sobre la llegada de un próximo hermano para finales de 2023 o comienzos de 2023.

Fabiola ha recalcado que forma equipo junto a Bertín, al que ha elogiado como padre. "Un hijo te une para toda la vida, venga como venga. Hay un vínculo que quizá ahora él lo ve de esta manera, pero no se sabe... y es buen padre. Siempre está muy volcado en que todo esté bien. Como padre estoy segura de que va a estar ahí", ha explicado sobre Osborne, que ha dicho que "no ha sido un embarazo buscado sino un accidente", pero sí procurará que al bebé no le falte nada y crezca feliz. En este sentido, la modelo venezolana considera que es normal que a Gabriela no le haya sentado bien la reacción del artista: "A quién no le va a doler, lo raro es que no le doliera". Además, cree que el paso del tiempo calmará la situación.

La colaboradora televisiva conocía a María Gabriela antes de trascender su embarazo. Coincidieron hace unos meses en una bodega, aunque ese día pensó simplemente que Bertín había ido con dos amigas, no sabía que ya estaban juntos: "Las poquísimas veces que hemos hablado de ello es lo que ha dicho, que es una amiga". Además, ha explicado que cuando salió la noticia de la relación le pidió que si era serio se lo hiciera saber para preparar a sus hijos, pero rápidamente entendió que era Osborne quien tenía que manejar la situación y decírselo a los niños sin pasar por ella.