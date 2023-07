María Gabriela Guillén responde a Bertín Osborne: 'Ha sido una sorpresa, no un accidente' La empresaria y modelo, que está embarazada de tres meses, reconoce que prefiere que el bebé sea una niña

Tres meses han pasado desde que escuchamos por vez primera su nombre y hoy acapara multitud de titulares. María Gabriela Guillén, a quien Bertín Osborne definió entonces en unas declaraciones a ¡HOLA! como "una amiga especial", espera su primer hijo junto al presentador, de 69 años. Una inesperada noticia a la que el veterano artista ha reaccionado asegurando que no ha sido "un embarazo buscado, sino un accidente", pues además, según sus palabras, lleva un tiempo distanciado de su pareja, con quien se le empezó a relacionar la pasada primavera. Ahora la futura mamá, de 32 años, ha ofrecido sus primeras declaraciones al respecto.

Sonriente y ajena a las palabras que el televisivo madrileño ha pronunciado esta misma mañana, ha asegurado estar "un poco aturdida" en estos momentos: "Él dirá lo que quiera. Que se haga responsable de lo que diga. Yo de mi vida privada no voy a hablar", ha comenzado diciendo a los medios que se agolpaban a la entrada de su portal, a donde se dirigía. Aunque reconoce que este embarazo, en el que se encuentra en el tercer mes de gestación, ha sido "una sorpresa", ha remarcado que en ningún caso se ha tratado de un accidente, como ha dicho Bertín, y ha evidenciado públicamente el sentimiento de felicidad que le invade en estos instantes. "Estoy muy contenta y muy ilusionada y es lo más importante para mí ahora mismo", ha admitido con gesto de alegría.

Mientras que ha preferido no entrar en cuestiones como la forma en que le comunicó la noticia al ex de Fabiola Martínez o cuál fue su reacción, sí ha subrayado que le encantaría que el bebé que viene en camino fuera una niña, una pequeña a la que recibirá con los brazos abiertos. Sobre la forma en la que está llevando este primer trimestre, ha contado que se encuentra "muy bien, muy tranquila y fenomenal": "No tengo ni mareo, ni náuseas, ni nada. Estoy estupendamente", algo que desea que continúe del mismo modo en las próximas semanas, por lo que ha pedido expresamente que la dejen "estar tranquila y fuera de todo esto". "Sé que es imposible siendo él la persona que es, pero quiero estar tranquila", ha demandado abiertamente.

Este bebé, cuyo nacimiento está previsto para finales de este año o comienzos del que viene, será el sexto hijo de Bertín, que tiene una numerosa familia con Alejandra, Eugenia, Claudia, Carlos y Kike, además de sus siete nietos, y el primero de la modelo y empresaria. Con la más absoluta discreción por bandera, los futuros papás han sido estrictamente herméticos con esta noticia, la cual ha impactado de lleno en su círculo cercano. Si hace unas horas conocíamos las reacciones de Eugenia y Claudia Osborne, María Gabriela ha contado que la mayor parte de su familia se ha enterado por la prensa, pues "lo sabía muy poca gente".

La última vez que vimos juntos a Bertín Osborne y María Gabriela Guillén fue hace tan solo dos semanas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad hispalense. Aunque evitaron posar juntos ante los medios, asistieron a la impresionante fiesta que organizó José Luis López Fernández, El Turronero, con motivo de la celebración de su 60 cumpleaños. En aquella cita por todo lo alto, que reunió a más de 3.500 personas, la pareja coincidió con la exmujer del cantante, Fabiola, y su primogénita, Alejandra Osborne. Esta última comentó que ya conocía a la empresaria, que dirige una clínica de estética en Madrid.

