Primeras palabras de Bertín Osborne tras conocerse la noticia de su paternidad: 'No ha sido un embarazo buscado sino un accidente'

Bertín Osborne se ha pronunciado tras la noticia de que espera su sexto hijo a los 69 años de edad junto a María Gabriela Guillén, de 32 años. El artista ha hecho sus primeros comentarios al respecto en una conversación con Beatriz Cortázar, tal y como ella misma ha contado en el programa La mañana de Federico. "No ha sido un embarazo buscado sino un accidente" le ha dicho a la periodista, que ha explicado que Bertín le ha contado que lleva un tiempo distanciado de su pareja, con quien se le empezó a relacionar la pasada primavera.

Tal y como el cantante le ha dicho, así lo ha contado la periodista, se hará cargo del bebé cuando nazca, aunque no quiere hablar más acerca de esta paternidad. Beatriz Cortázar reproduce en ABC las palabras que le ha dicho el artista: "No ha sido un embarazo buscado sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces, y por eso insisto que no lo hemos buscado pero eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho en esta vida. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada y esto es y será así". Añade la periodista otra declaración que hizo el intérprete durante su conversación: "Gabi es una chica estupenda. Cariñosa, simpática, guapa, muy trabajadora y honrada, pero uno no puede estar obligado a estar enamorado. Por eso repito que asumiré mis responsabilidades cuando llegue el momento. Llevamos tiempo sin vernos, es una decisión tomada hace tiempo y así va a seguir. Por favor no me preguntéis más".

La revista Lecturas publicaba la noticia de la próxima paternidad de Bertín Osborne, de 69 años, con María Gabriela Guillén, de 32. El nacimiento estaría previsto para finales de este año o comienzos del que viene, pues la empresaria y modelo se encontraría en el primer trimestre de gestación. Se trata del primer hijo en común de la pareja y el sexto para Bertín, que tiene tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia, fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq, y dos junto a Fabiola Martínez, Kike y Carlos. Tuvo además el artista otro bebé, Cristian, nacido de su relación con Sandra Domecq y que falleció a los 20 días de su nacimiento. Es además abuelo de siete nietos. La misma mañana en la que se conocía la noticia de su próxima paternidad se podía ver a Alejandra y Claudia, hijas de Bertín que no quisieron hacer declaraciones al respecto de la información.

La última aparición pública de Bertín Osborne y María Gabriela Guillén se produjo hace solo dos semanas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Aunque evitaron posar juntos ante los medios, acudieron a la impresionante fiesta que organizó José Luis López Fernández, El Turronero, con motivo de su 60 cumpleaños. En el evento, la pareja coincidió con la exmujer del cantante, Fabiola, y su primogénita, Alejandra Osborne. Esta última comentó que ya conocía a la empresaria, que dirige una clínica de estética en Madrid.

El pasado mes de abril se conocía que Bertín volvía a estar ilusionado tras dos años separado de Fabiola Martínez, la madre de sus hijos pequeños, con la que compartió dos décadas de su vida. Aunque ha sido fotografiado compartiendo varios planes con Gabriela y ella pasa bastante tiempo en La Hacienda San José (finca que el artista tiene en la capital hispalense), no ha llegado nunca a confirmar su noviazgo. En público, Bertín se ha referido a la empresaria como una amiga especial. “Sigo en contacto con Gabi y la veo de vez en cuando, pero no es mi novia. Nos vemos con frecuencia y nos estamos conociendo, nada más. Me parece una chavala encantadora, una niña estupenda que trabaja como una burra para sacar adelante su vida", aseguraba en ¡HOLA! La pareja se conoció cuando ambos posaron para la marca de ropa El Capote, de la que el cantante ha sido imagen.