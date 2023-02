Bertín Osborne y Fabiola Martínez: de su separación amistosa a su crisis como expareja

En enero de 2021, cuando Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron su separación tras casi dos décadas de relación, dejaron claro que el cariño y el respeto permanecerían siempre, al igual que la amistad de las familias. Así ha sido durante dos años en los que han demostrado ser un exmatrimonio muy bien avenido y han seguido remando en la misma dirección para que la Fundación Bertín Osborne siga creciendo. Pero ahora el presentador y la colaboradora televisiva atraviesan un bache como expareja. Las palabras del artista sobre el amor han dolido mucho a la mujer con la que amplió la familia con llegada de Kike (2007) y Carlitos (2008). Analizamos, a continuación, cómo ha cambiado la situación entre ellos a lo largo de veinticuatro meses.

Separación amistosa y en buenos términos

En el comunicado en el que Bertín anunciaba el fin de su segundo matrimonio, asumió la responsabilidad en los motivos que habían dado lugar a la separación y se deshizo en halagos con la madre de sus hijos pequeños: "Solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre es literalmente única". Contó además que cuando contrajeron matrimonio, Fabiola le puso como condición la separación de bienes. También dejó claro que no tenía intención de rehacer su vida al tener claro que no encontrará a nadie como ella. "No voy a buscar más. Me corto la coleta como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos, a mis animales y al deporte. Lo demás, ¿para qué?", aseguraba.

Por su parte, Fabiola también tuvo buenas palabras para la persona con la que ha formado una familia. "Es un hombre maravilloso, como padre, como pareja y como persona", aseguraba. También quiso aclarar que seguía habiendo amor, cariño, respeto y buena comunicación. De hecho, las puertas de su casa siempre han estado abiertas para que Bertín disfrute de sus hijos de la misma manera que cuando vivían los cuatro juntos. No en vano, la felicidad y la estabilidad de los niños es el deseo de ambos.

Reencuentro público

En junio de 2021, medio año después de tomar caminos separados, Fabiola y Bertín posaban en ¡HOLA! juntos, en actitud muy cómplice, con motivo de la fiesta benéfica de la Fundación Bertín Osborne, que crearon para apoyar y proporcionar recursos a las familias de niños con discapacidad. En el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), la modelo venezolana aseguraba que tenían una relación "atípicamente buena", que ambos se han quedado con lo mejor del otro. Para lograr ese entendimiento explicaba que cada uno había asumido su parte de responsabilidad en la separación siendo honestos consigo y entre ellos. También en mayo de 2022 volvieron a sumar fuerzas para este organismo en una presentación en la que contaron con el apoyo de la infanta Elena.

Un divorcio que no cambió nada

Un año y un mes después de conocer su ruptura, Fabiola recibía a ¡HOLA! en su nuevo hogar de Madrid (una casa propiedad de Carlos Sobera) y explicaba que ya estaban oficialmente divorciados. Firmaron por separado, pero esa firma no cambió ni un ápice su relación. La primera vez que se vieron tras ese trámite se recibieron como siempre, con un abrazo. Además, no necesitaron jueces para regular los detalles de la custodia de sus niños. Bertín delegó en su exmujer la custodia, permitiendo que el artista esté con ellos siempre que quiera, y al revés.

Planes conjuntos con sus hijos

Cuando Bertín está en Madrid no se queda en la casa de su exmujer, pero sí acude a esta vivienda con total naturalidad para llevarse a sus hijos, pasar tiempo con ellos o celebrar todos juntos ocasiones especiales. Hace unas semanas, de hecho, los veíamos unidos cantando el cumpleaños feliz a su hijo Kike, una fiesta de la que también formó parte Eugenia, una de las tres hijas que Osborne tuvo durante su matrimonio con Sandra Domecq. Tanto la influencer como sus hermanas siguen adorando a Fabiola y considerándola una más de la familia. Hace solo unas horas, el maestro de ceremonias de El show de Bertín también salía en coche con su hijo menor de la casa de Fabiola. Atraviesan un momento delicado, pero sus hijos son la absoluta prioridad.

El detonante de su crisis como expareja

Las declaraciones de Bertín Osborne a Paz Padilla en Déjate querer han generado una gran controversia. El artista aseguraba que nunca había estado enamorado, unas palabras con las que Fabiola, incrédula, no pudo contener las lágrimas. "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho", reconocía la modelo venezolana en Y ahora Sonsoles, asegurando que le había costado entender que el padre de sus hijos no la quería y pedía respeto por las casi dos décadas en las que tantas cosas compartieron. A pesar de estar dolida aseguró que lo quiere mucho y es un hombre maravilloso del que ha estado muy enamorada.

Al ver el sufrimiento de Fabiola, el artista matizaba sus palabras. En un vídeo compartido en sus perfiles, aseguraba estar horrorizado y muy afectado: "Me casé con Fabiola porque no es que estuviera enamorado de ella, es que estaba fundido. No podía vivir ni plantearme mi vida sin ella". Añadía que no se había equivocado y que Martínez no solo ha sido la mejor pareja, madre y mujer, sino también una "persona íntegra y fundamental".

