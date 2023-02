Bertín Osborne desvela las causas por las que ha estado dos veces en la cárcel

Bertín Osborne no deja nunca de sorprender. Siempre que habla de su vida y narra sus anécdotas, se descubren nuevas cosas sobre él. Prueba de ello ha sido la última confesión que ha hecho. Y es que, el presentador se ha sincerado y ha llegado a contar que llegó a estar en la cárcel en un par de ocasiones: "Me he buscado problemas, yo he estado en chirona dos veces", le desvelaba a Paz Padilla en Déjate querer. Además de contar esa historia, Bertín también ha tenido su tiempo para hablar de las mujeres de su vida, de lo mucho que le emociona hablar de su hijo Kike -que padece una lesión cerebral-, y de su infancia.

La primera vez en la cárcel, el cantante solo estuvo tres días encerrado: "Estuve en el Puerto de Santa María por una bronca de estas, por un lío en el que me metieron. Estaba en una celda con otras cuatro personas y les preguntaba qué habían hecho. Uno me decía ‘pues yo me he peleado’, y otro me decía ‘pues yo he atracado en varios chalets’, y yo le preguntaba que dónde y me decía ‘allí en Vista Hermosa’ y yo le decía ‘me cago en la leche, allí vivo yo", contaba, considerándose a sí mismo "más bruto que un arao".

Bertín ha relatado una anécdota que le ocurrió con su primera mujer, Sandra Domecq, a la salida de la cárcel. Un día se estaban tomando algo y "aparecieron cuatro quinquis". Sandra se mostró preocupada por si querían robarles, pero él se levantó y los saludó, y cuando volvió a la mesa le dijo, "son compañeros míos de la cárcel": "Estaba horrorizada", decía entre risas. La segunda ocasión en prisión también fue "por otra bronca" y aseguraba que él, en sus tiempos mozos, "era peligroso", pero que "ya no".

"De pequeño era muy bueno, hasta los 14 que descubrí la vida y me tiré al monte. Mi padre me mandó interno y estuve tres años. Allí iban todos los 'locos' de Andalucía (...) Si no tenías notas buenas no te dejaban salir, entonces tú te escapabas", contaba, agregando que él cuando se escapó a Málaga su familia no paró de buscarle preocupados, y ha reconocido que su padre era muy estricto.

Las dos mujeres de su vida y sus hijos

Bertín ha asegurado que no sabe lo que es estar enamorado: "Lo que pasa que tú sientes y quieres estar con esa persona, pero nadie me puede definir lo que es el amor (...) Yo creo que he estado muy bien, a gusto, y seguramente eso debe ser el enamoramiento", expresaba. El presentador siempre ha tenido fama de 'seductor' y 'conquistador', pero solo dos mujeres han compartido la mayor parte de su vida: Sandra Domecq y Fabiola Martínez. "Mi primera mujer era un diez en todos los sentidos. Lo que pasa que en la vida uno tiene que acertar en el timing de la persona que está contigo (...) Yo me casé con 21 años, con esa edad no sabes nada y ella tampoco. Si nos hubiéramos casado con 34, seguramente hubiéramos seguido juntos", relataba, añadiendo que era una mujer "irrepetible" y que luego han sido "amigos hasta el final".

En cuanto a su actual relación con Fabiola: "Esa sí que es un diez bestial. Nos queremos muchísimo, vamos juntos a muchos sitios. Pero hemos decidido que convivir no es lo nuestro. Los niños están encantados porque ven que la relación es fantástica", decía, asegurando que no echaba de menos estar en pareja. "Veo a mis niños y a mis niñas constantemente, y a mis nietos. Además tengo una casa grande y vienen todos los fines de semana", confesaba.