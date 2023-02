Fabiola Martínez, dolida tras las últimas palabras de Bertín Osborne: 'Merezco respeto a esos casi veinte años juntos'

Bertín Osborne ha hablado de sus sentimientos durante su paso por Déjate querer: "Nunca he estado enamorado. He sentido lo que es estar muy bien en pareja, pero muy enamorado o muy enchochado yo creo que no [...] Estoy fenomenal solo". Unas impactantes palabras a las que ha reaccionado Fabiola Martínez, la madre de sus hijos Kike y Carlitos y la persona con la que ha compartido su vida durante cerca de dos décadas. Entre lágrimas ha explicado a Sonsoles Ónega que no reconoce al que ha sido su marido, junto al que ha vivido muchos años y muchas cosas como el nacimiento de sus niños. "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho", reconoce.

VER GALERÍA

La modelo venezolana se siente dolida y sorprendida de que el hombre con el que ha formado una familia hable así del amor. Además, ha contado que sus sentimientos han sido muy diferentes. Sostiene que ella sí ha estado enamorada, que han sido muy felices, han compartido momentos preciosos y ha puesto todo de su parte para estar al lado de Bertín. "He renunciado a muchas cosas, cambié mucho e intenté adaptarme a una vida que no era mía por amor", ha dicho. También ha explicado que, cuando se separaron en febrero de 2021, "lo que más me costó entender es que no me quería".

"Me merezco un poco de respeto a esos 18 años, casi 20 años que hemos estado juntos", ha dicho Fabiola, que ha acudido al plató del programa de Antena 3 con una cazadora marrón estilo cowboy que precisamente fue un regalo de Osborne y que ha usado por primera vez. Ha explicado además que se separó estando enamorada porque sabía que ahí "no había más que hacer" y tiene la convicción de que "atar a una persona nunca es sano". La colaboradora de Y ahora Sonsoles cree que Bertín está en un punto que necesita reivindicarse y hacerse la composición de su nueva vida, en solitario o acompañado, "pero no a mi costa ni a la de mis hijos, eso no".

VER GALERÍA

Fabiola, que sigue unida a su exmarido por sus hijos y por su fundación, asegura que ha analizado las declaraciones para poder entender la situación y el origen. Considera que tras separarse han intentado reciclarse y quizá Bertín "siente que no ha encontrado a la persona que ha buscado siempre y por eso se replantee si lo que ha vivido es lo que esperaba de la vida". Otra de las opciones que baraja es que el artista "ahora sí esté enamorado y eso le haga ver que lo de antes no era igual". En cualquier caso hay algo claro para ella: será la mujer más feliz del mundo viéndolo feliz.

El cariño y respeto se mantienen intactos

Para Martínez es difícil reconocer a Bertín en las palabras que ha pronunciado, pero esto no empaña sus sentimientos. "Yo lo quiero mucho y jamás me escucharéis decir nada malo de él porque es un hombre maravilloso. No me enamoré del artista, del cantante ni del presentador, me enamoré del hombre", ha dicho. Tampoco ha cambiado su relación e incluso esta misma mañana se han estado mensajeando y organizando cosas de los niños.

VER GALERÍA