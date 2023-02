Bertín Osborne matiza las declaraciones que tanto daño han hecho a Fabiola Martínez

Bertín Osborne acudía la semana pasada al plató de televisión del programa Déjate Querer. Durante su entrevista con su amiga Paz Padilla, el cantante abrió su corazón y expresó lo que para él significa el amor. Bertín aseguró que no sabe lo que es estar enamorado: "Lo que pasa que tú sientes y quieres estar con esa persona, pero nadie me puede definir lo que es el amor (...) Yo creo que he estado muy bien, a gusto, y seguramente eso debe ser el enamoramiento. A continuación, Bertín añadía: "Muy enamorado o muy enchochado yo creo que no, solo sientes que quieres estar con esa persona [...] Estoy fenomenal solo". Unas declaraciones que han dolido y mucho a Fabiola Martínez.

Loading the player...

La modelo venezolana acudía este viernes al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3 donde expresaba lo que sintió al escuchar al padre de sus dos hijos, Kike (15) y Carlos (13). Fabiola se mostraba muy dolida y, entre lágrimas, explicaba a Sonsoles Ónega que no reconoce al que ha sido su marido, junto al que ha vivido muchos años y muchos momentos: "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho", reconocía.

Además, revelaba que sus sentimientos han sido muy diferentes. Sostiene que ella sí ha estado enamorada, que han sido muy felices, han compartido momentos preciosos y ha puesto todo de su parte para estar al lado de Bertín. "He renunciado a muchas cosas, cambié mucho e intenté adaptarme a una vida que no era mía por amor", ha dicho. E incluso ha confesado que ella se separó estando enamorada porque sabía que ahí "no había más que hacer" y tiene la convicción de que "atar a una persona nunca es sano". Por último, ha querido pedir respeto, ya no por ella, sino por los dos pequeños que tienen en común.

VER GALERÍA

Las declaraciones de Bertín Osborne que tanto han decepcionado a Fabiola Martínez

Las palabras de Fabiola originaban un gran revuelo en las últimas horas. De ahí, que Bertín haya dedicido compartir un vídeo en su perfíl público para aclarar lo sucedido. En él, el cantante vuelve a explicar lo que para él es el amor y deja claro que si se casó con Fabiola fue porque no podía vivir sin ella: "Yo llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado, como estamos hablando de sensaciones, de sentimientos, eso no se puede medir, no es como el contador de la luz (...) Me he casado con Fabiola porque no es que estuviera enamorado de ella, es que estaba fundido". Dale al play y no te pierdas las declaraciones completas de Bertín aclarando toda polémica.

Fabiola Martínez, dolida tras las últimas palabras de Bertín Osborne: 'Merezco respeto a esos casi veinte años juntos'

Eugenia Osborne y Fabiola Martínez presumen de amistad (y buena forma) pese a los malos entendidos del pasado