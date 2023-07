14 horas de celebración, 3.500 invitados y ¡una feria!: todos los detalles de la impresionante fiesta de 'El Turronero'

Loading the player...

El cumpleaños de 'El Turronero' ha sido una auténtica locura. Una fiesta por todo lo alto a la que han asistido cientos de rostros conocidos como Paloma Cuevas, María Zurita, Lourdes Montes, Joaquín Sánchez, María José Suárez o Miguel Ángel Silvestre entre otros. En total, 3.500 personas asistieron al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Como era de esperar, no podía faltar el escenario para los diferentes artistas. Paz Padilla, Rosa López, India Martínez fueron algunas de las que se subieron a bailar y cantar. Tras esta parte de la fiesta, llegó la que ninguno de los invitados se esperaban: ¡una feria!. Tómbolas, coches de choque, churrerías... No faltó ningún detalle. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

