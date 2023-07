Quién es ‘El Turronero’, el empresario que ha organizado la mayor fiesta de los últimos años y es amigo de multitud de ‘celebrities’

José Luis López, más conocido como 'El Turronero', ha organizado una de las fiestas más increíbles y emblemáticas de España de los últimos tiempos, con el fin de celebrar su 60º cumpleaños. Ha sido en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES, donde 'El Turronero ha reunido a casi 4.000 personas entre las que se encontraban numerosos rostros conocidos que no han querido perderse este momento.

De Francisco Rivera y Lourdes Montes a Miguel Ángel Silvestre: cumbre de 'celebrities' en el 60 cumpleaños de 'El Turronero'

A la cita han acudido celebrities de lo más variopintas, como Bertín Osborne, Fran Rivera, Lourdes Montes, Miguel Ángel Silvestre, Beatriz Trapote, Víctor Janeiro, Florentino Fernández, Isabel Gemio, Pepe Navarro, Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez, Susanna Griso, Albert Rivera, Paz Padilla, Rafael Amargo o Pitingo, quienes ya estuvieron invitados al bautizo de sus nietos en 2022. Una buena muestra de que 'El Turronero', tiene un gran poder de convocatoria.

Además, José Luis es un hombre que no ha olvidado sus humildes orígenes y ha invitado a toda la gente que le ha ayudado a llegar donde está, como sus profesores de la escuela. Ahora bien, ¿quién es José Luis López y cómo ha conseguido reunir a tanta gente?

Sus orígenes humildes y sus amistades

'El Turronero' es un exitoso multimillonario, muy popular en Andalucía y gran amigo de la familia Janeiro, con negocios en distintos sectores. Su apodo no es lo que parece, ya que, al contrario de lo que se pueda pensar al inicio -que pueda pertenecer al gremio del turrón-, este apodo le viene por el oficio que desempeñaban sus padres. José Luis López nació en 1963 en Ubrique, Cádiz. Allí se crió en el seno de un hogar humilde dedicado a la venta ambulante de turrones. Sus inicios laborales fueron vendiendo seguros. Sin embargo, no sería hasta que no diese el paso al mundo de la inmobiliaria donde ganaría mayor estabilidad, gracias a su dominio con los negocios. En este caso como constructor e inversor.

A día de hoy, 'El Turronero' es el presidente -junto a su esposa, Carmen Mariscal con la que tiene dos hijos, María y Pepe, ambos ya casados- de la Fundación López Mariscal, una institución que se creó hace casi una década, en 2015, de carácter filantrópico, con el fin de ayudar a todo el que lo necesite. Además, otro de los objetivos es generar cierta conciencia y valor social entre los ciudadanos. Gracias a sus ingresos puede financiar acciones sociales, convirtiéndose en un gesto con todos aquellos que le han hecho estar donde está. Es más, le avalan más de cien proyectos que ha puesto en marcha y miles de puestos de trabajo que ha creado durante todo este tiempo.

Los problemas con la justicia

En toda su trayectoria profesional humanitaria, hay dos casos que empañan en cierto modo su currículum. Una de ellas en 2008, cuando estuvo involucrado en la llamada 'Operación Karlos', en la que actuó de intermediario entre Carlos Carretero y María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique. La otra fue la 'Operación Lobo', en 2017, en la que 'El Turronero' estaba acusado de emitir facturas falsas.