El espectacular bautizo de 1.500 personas al que han asistido desde Susanna Griso a María José Suárez

Una fiesta con atracciones, 1.500 invitados, fuegos artificiales y la celebración de un bautizo incluido ha tenido lugar este fin de semana en Jerez de la Frontera. Lo organizó el empresario José Luis López, a quien llaman 'El Turronero', en honor a dos de sus nietos y estuvieron presentes todo tipo de rostros conocidos de nuestro país, desde Susanna Griso hasta María José Suárez con Álvaro Muñoz Escassi, pasando por Anna Ferrer Padilla con su novio, Iván, y su madre, Paz Padilla. Las celebraciones comenzaron con una cena previa, al más puro estilo de una boda, a la que estuvieron invitadas 450 personas y actuaciones en un tabla flamenco donde estuvieron Pitingo, Mara Rey o Farruco. Un día después fue la ceremonia de bautismo de los pequeños Mateo y Paula, en el Barceló Montecastillo Golf Resort, con una enorme carpa en donde había un escenario y estaban las mesas para la comida, pero todo completado con unas espectactulares instalaciones en las que había una auténtica feria. Literalmente.

La gran celebración empezó por la mañana y duró hasta la noche, con una comida servida en mesa, un escenario al que se subieron a actuar Bertín Osborne, Pitingo, Chenoa, David de María, Soleá, Camela y más. Para los más pequeños también hubo actuaciones inspiradas en algunas de las películas más conocidas de Disney, e interpretaron canciones de El rey león, Coco o la conocida No se habla de Bruno (de Encanto). Entre los presentes vimos a Fabiola Martínez (que trabaja en una empresa de 'El Turronero') bailando con su hijo Kike, así como a Paloma Cuevas, José Ortega Cano, Mario Conde, Juan Peña, Vicky Martín Berrocal, Pastora Soler, Fiona Ferrer, Javier Fal-Conde, Albert Rivera o Rosauro Varo, aunque los dos últimos estuvieron sin sus parejas, Malú y Amaia Salamanca respectivamente. También estuvo gran parte de la familia Janeiro, que tiene una gran relación con el empresario.

Iván Martín, el novio de Anna Ferrer Padilla, se ha encargado de hacer un divertido resumen en vídeo en donde expresa su sorpresa ante semejante celebración, y ha compartido también algunos detalles como que se alojaron en el lujoso hotel María Luisa o que ganaron alguno de los premios de la feria y probaron los churros que estaban disponibles y hechos en el momento para los invitados.

¿Quién es José Luis López?

José Luis López 'El Turronero' debe su nombre al negocio de venta ambulante de turrones que tenían sus padres, pero en su vida se ha dedicado a múltiples empresas. Está casado con Mari Carmen Marical Ríos, con quien tuvo dos hijos, Mari Carmen y Pepe, y juntos crearon la Fundación López Mariscal, con fines benéficos. Precisamente la boda de su hijo Pepe, celebrada en 2017 en Ubrique, también reunió a multitud de rostros conocidos como Carmen Janeiro, Lorena Gómez, el periodista Jesús Quintero, Chenoa o Rappel.

Es muy querido entre sus amigos y conocidos, de hecho Pitingo ha escrito tras el evento: "Gracias Tito Jose Luis 'Turronero' por querernos tanto, tratarnos con cariño y admirarnos tanto, cuando te conocí supe que eras una persona especial y todo lo que haces por los demás, siempre ayudando al más necesitado y alegrándonos a todos, siempre con una sonrisa y jamás una mala palabra hacia nadie, eres una persona excepcional y es lo que pensamos todos te lo juro, los que estamos a tu lado, te amamos Tito, a los primos igual y a la tita Carmen que ya más guapa no la hay, y toda vuestra gente buena. Toíto lo que tú me pidas te lo daré y si me pides olvidarte te lo negaré".

