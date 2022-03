Paz Padilla habla sobre sus planes tras su salida de Mediaset: 'Los siguientes pasos de mi vida serán distintos'

Paz Padilla ha empezado una nueva etapa en su vida. Tras su salida de Mediaset, sobre la que ha hablado el pasado jueves con naturalidad en el programa Tot es mou, de TV3, la presentadora y actriz ha hecho balance de todo lo vivido y ha reconocido que todos los años que ha trabajado en Sálvame le ha servido mucho en su vida. “solo puedo agradecer a Mediaset que me haya dado estos trece años en los que creo que he crecido mucho profesional y personalmente”, ha explicado de nuevo en la cadena autonómica catalana, donde ha adelantado que los próximos pasos que de en su vida serán "distintos".

Primeras palabras de Paz Padilla tras la rescisión de su contrato con Mediaset

La presentadora ha revelado algunos de los entresijos del programa en el que ha trabajado los últimos años. “En Sálvame no hay guion. Lo que sucede, sucede. Cuando lloran, lloran; y cuando se enfadan, se enfadan. Todo lo que sucede ahí es verdad”, ha contado en Els preguntes freqüents. “Cuando trabajas con la verdad, aprendes a entender, a tener paciencia, a tener compasión, a amar... Y he aprendido muchísimo”, ha recalcado. Sin embargo, ahora está convencida de que en ocasiones es necesario tomarse un respiro y analizar el camino que se está siguiendo: “hay que tener esos momentos de frenar la vida para decir: '¿yo qué es lo que quiero? ¿dónde estoy? ¿quiero estar aquí? ¿quiero ser esta? ¿estoy en el lugar que me corresponde?”, ha sentenciado la presentadora que, a partir de ahora tiene la intención de tomarse la vida de otra manera: “los siguientes pasos que dé en la vida serán distintos porque diré: 'esto ya no lo quiero, esto ya no me aporta'”.

Paz es consciente de que comienza un nuevo capítulo en su vida y está dispuesta a enfocar todos sus esfuerzos en otras facetas profesionales, como el teatro: “No me va a faltar trabajo. Me da igual ser presentadora o ponerme a fregar. Lo único que tengo claro es que voy a trabajar donde sea feliz. Y, hoy por hoy, estoy trabajando donde soy feliz, que es en el teatro”, ha dicho. Paz Padilla ha reconocido que su mentalidad ahora es diferente y está centrada en el día a día: “en la vida ya no me espero nada. No pienso ni en el mañana ni en el pasado. Pienso en el ahora, y ahora tengo una vida que me gusta mucho porque estoy rodeada de amor. Cuando me subo al escenario soy feliz”, ha desvelado.

Las palabras de la artista llegan una semana después del comunicado emitido por la cadena. "Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", dijeron el pasado 2 de marzo. El motivo por el cual Paz Padilla dejó el plató de Sálvame fue por un duro enfrentamiento con Belén Esteban. El hecho de haber abandonado el programa antes de lo debido ha provocado que Mediaset haya decidido rescindir el contrato de larga duración que ambas partes habían renovado el pasado mes de julio. La presentadora ha estado ligada a Telecinco los últimos 13 años y, a pesar de esta desagradable salida, seguirá apareciendo en la cadena en las próximas semanas, ya que se acaban de estrenar los nuevos capítulos de la serie La que se avecina, grabados desde hace tiempo, en los que Paz da vida a la Chusa.

