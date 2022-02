La reacción de Paz Padilla a las últimas publicaciones sobre su vida

La última vez que vimos a Paz Padilla en televisión fue el pasado 20 de enero. Aquel día, la gaditana abandonó el plató de Sálvame tras un duro enfrentamiento con Belén Esteban y no ha vuelto a presentar el programa. Desde entonces vive volcada en sus otros proyectos profesionales. Sigue llenando teatros con la obra El humor de mi vida, basada en el libro que escribió tras la muerte de su marido, Antonio Vidal, en julio de 2020, y está saboreando el éxito de No Ni Ná, la tienda que creó con su hija, Anna Ferrer. Además, ya ha firmado con la editorial para escribir un segundo libro. En él, tal y como adelantó en ¡HOLA!, hablará sobre cómo ha vivido el luto, la repercusión que tenido su primer libro "y todo lo que he aprendido en este tiempo". Aparte, Santiago Segura le ha propuesto ser "la prota" de su próxima película con Paz Vega. "El universo te recompensa siempre. Cuando entregas amor de forma desinteresada, luego te vienen grandes cosas", aseguró en la revista.

VER GALERÍA

En esta etapa de su vida, la gaditana intenta pasar el mayor tiempo posible con los suyos, a poder ser en Cádiz, donde acaba de comprarse una casa con vistas al mar. Sin embargo, en las últimas semanas se ha convertido en protagonista de diversas publicaciones. De hecho, ha compartido alguna de ellas: "Semana 1: Más allá de Paz Padilla: los famosos antivacunas (como Brigitte Bardot y Jim Carrey; Semana 2: Nuevo golpe para Paz Padilla: obligada a cerrar su tienda de ropa en Cádiz. Semana 3: Exclusiva: Paz Padilla, denunciada por sus nuevos vecinos de Cádiz". Tras esta enumeración, la presentadora ha reaccionado con gran sentido del humor preguntándose qué será lo próximo que se escriba sobre ella. "Y la semana 4 es para... ¿Qué titular os gusta más? ¿Paz Padilla embarazada? o ¿Paz Padilla se presenta a presidenta del Gobierno?", ha preguntando a sus seguidores.

VER GALERÍA

La reacción de Paz no ha sido la única. Su hija también se ha pronunciado al respecto, explicándo cómo se encuentra la humorista tras encontrarse siempre en el centro de la polémica. "Ella está bien y muy tranquila, aunque al final inevitablemente son cosas que van a involucrarla", dijo en declaraciones a Europa Press.

VER GALERÍA

Paz Padilla solo pide "tiempo" a este 2022 para "poder estar con la gente que amo, sentada en un banco". Hace tan solo unos días, se cumplieron dos años de la muerte de su madre, a quien llamaba cariñosamente doña Lola. "¡Madre mía, cómo la echo de menos! Pero la recuerdo con amor, no con angustia, porque, para mí, mi madre era un pozo de sabiduría. Y era muy divertida. Ella superó muchas cosas con ese carácter tan bueno que tenía. Ha sido un referente para mí. Y yo he procurado transmitírselo a mi hija, Anna. Sé que mi hija, ante la adversidad y la muerte de sus seres queridos, lo vivirá igual que yo", afirmó en ¡HOLA!.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.